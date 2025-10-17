Organizația pentru Protecția Consumatorilor InfoCons a analizat mai multe produse comercializate sub denumirea Salam de Sibiu și achiziționate din supermarketuri din Capitală. Evaluarea s-a bazat exclusiv pe informațiile regăsite pe etichetele produselor, respectând datele oficiale declarate de producători și distribuitori.

Potrivit InfoCons, obiectivul studiului a fost acela de a informa consumatorii cu privire la compoziția reală, valorile nutriționale și aditivii alimentari utilizați în aceste produse tradiționale. Salamurile analizate provin de la unii dintre cei mai mari producători de mezeluri din România și sunt comercializate sub diverse branduri proprii ale lanțurilor de magazine.

Printre companiile ale căror produse au fost incluse în studiu se numără Aldis S.R.L., CRIS-TIM Family Holding SRL, Salbac S.A., Kaufland România SCS, Lidl Discount SRL, Mega Image S.R.L., Selgros Cash & Carry SRL, Auchan România S.A. și Rewe România SRL.

Produsele studiate acoperă o gamă variată de mărci disponibile în comerț, fiecare cu specificul său. De exemplu, Salam de Sibiu IGP Cămara Noastră este distribuit de Lidl și produs de Aldis S.R.L., în timp ce Delicii Românești aparține Selgros, dar este fabricat de CRIS-TIM.

În același timp, Kaufland comercializează Vreau din România, realizat tot de CRIS-TIM Family Holding SRL, iar Rewe România oferă pe piață produsul Casa Gustului, provenit de la același producător. Alte exemple includ Salam de Sibiu IGP Auchan, produs de Salbac S.A., sau Gusturi Românești, marca Mega Image, fabricată tot de Salbac.

Astfel, deși produsele poartă denumiri comerciale diferite și sunt vândute sub mărci proprii, o mare parte dintre ele provin de la aceiași producători.

Analiza InfoCons arată că produsele tip Salam de Sibiu se comercializează în ambalaje cu greutăți variabile, de la 100 de grame până la 785 de grame. Indiferent de marcă, toate au ca prim ingredient carnea de porc, element definitoriu pentru acest tip de produs.

În ceea ce privește originea cărnii utilizate, 83,33% dintre produsele analizate menționează pe etichetă proveniența acesteia, indicând că materia primă este de origine din Uniunea Europeană.

De asemenea, toate produsele studiate specifică pe etichetă cantitatea de carne folosită pentru obținerea a 100 de grame de produs finit. Conform datelor, jumătate dintre sortimente utilizează 143 g de carne de porc pentru fiecare 100 g de salam, o treime folosesc 162 g de carne, iar restul conțin 124 g carne și 38 g slănină.

InfoCons a monitorizat și prezența aditivilor alimentari, cunoscuți sub denumirea de E-uri, în compoziția salamurilor analizate. Rezultatele arată că toate produsele conțin doi aditivi alimentari, frecvent utilizați în industria cărnii:

E 250 (nitrit de sodiu) și E 300 (acid ascorbic) sau, în unele cazuri, E 301 (ascorbat de sodiu).

Acești aditivi sunt folosiți în principal pentru conservarea produsului, menținerea culorii și prevenirea dezvoltării microorganismelor. InfoCons reamintește consumatorilor importanța citirii etichetelor pentru a cunoaște conținutul exact al produselor pe care le achiziționează.

Toate produsele care au făcut obiectul studiului aveau trecute pe etichetă valorile nutriționale raportate la 100 de grame de produs. Conținutul energetic se situează între 471 și 495 kcal, în funcție de rețeta fiecărui producător.

În ceea ce privește compoziția nutrițională, cantitatea de grăsimi variază între 41 și 42 de grame, dintre care acizii grași saturați reprezintă între 8 și 18 grame. Conținutul de proteine se situează între 23 și 29 de grame, iar cel de glucide între mai puțin de 2 grame și maximum 2 grame, cu o cantitate de zaharuri între 0,8 g și mai puțin de 2 g.

În privința conținutului de sare, studiul relevă valori între 4 și 8 grame la 100 de grame de produs, în funcție de marcă și rețetă.