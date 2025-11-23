InfoCons a realizat primul studiu pe baza informațiilor ce se regăsesc pe etichetele mezelurilor tip Salam Sinaia comercializate pe piața din România .

Mezelurile tip salam Sinaia. InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la denumirea mezelurilor tip salam Sinaia ce au facut obiectul prezentului studiu au fost urmatoarele :

Salam Sinaia feliat Auchan – distribuitor SC Auchan România SA – producator Produs in Romania ;

Salam Sinaia Camara Noastra – distribuitor Lidl Discount SRL – producator S.C. CIA ABOLIV S.R.L ;

Salam Sinaia Casa Gustului – distribuitor SC REWE ROMANIA SRL – producator CRIS-TIM FAMILY HOLDING SRL ;

Salam Sinaia Drag de Romania – distribuitor Carrefour Romania S.A. – producator Produs in Romania ;

Salam Sinaia feliat Fine Life – distribuitor METRO Cash & Carry Romania SRL – producator Produs in Romania ;

Salam Sinaia feliat Vreau din Romania – distribuitor Kaufland Romania SCS – producator THE FAMILY BUTCHERS ROMANIA S.R.L.

Mezeluri tip salam Sinaia – InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire informațiilor ce se regăsesc pe etichetele mezelurilor tip salam Sinaia au rezultat :

– Gramajul mezelurilor tip salam Sinaia ce au facut obiectul studiului variaza intre 100 – 350 grame (g)

Mezeluri tip salam Sinaia – InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la primul ingredient folosit în mezelurile de tip salam Sinaia :

– Toate mezelurile tip salam Sinaia au ca prim ingredient carne de porc

Mezeluri tip salam Sinaia – InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la originea geografica a carnii folosite în mezelurile tip salam Sinaia :

– 83.33 % din mezelurile tip salam Sinaia mentioneaza zona geografica de provenienta a carnii (aceasta fiind UE – Uniunea Europeana) ;

Toate mezelurile tip salam Sinaia au în compoziție E-uri / aditivi alimentari :

– 16.67 % din mezelurile tip salam Sinaia au în compoziție 5 E-uri / aditivi alimentari

– 66.66 % din mezelurile tip salam Sinaia au în compoziție 2 E-uri / aditivi alimentari ;

– 66.67 % din mezelurile tip salam Sinaia au în compoziție 1 E / aditiv alimentar

Mezelurile tip salam Sinaia – InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza – Toate mezelurile tip salam Sinaia studiate au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale (valorile sunt raportate pentru 100 g produs) :

– Valoarea energetică pentru mezelurile tip salam Sinaia este cuprinsa între 415 kcal și 508 kcal

– Cantitatea de grăsimi pentru mezelurile tip salam Sinaia variază între 35 g și 46 g , în timp ce cantitatea acizilor grași saturați pentru mezelurile tip salam Sinaia variază între 12.3 g și 19 g

– Cantitatea de proteine pentru mezelurile tip salam Sinaia variază între 18 g și 24 g

– Cantitatea de glucide pentru mezelurile tip salam Sinaia variaza intre 0.9 g si 2 g , în timp ce cantitatea de zaharuri (din glucide) pentru mezelurile tip salam Sinaia variaza intre < 0.1 g si 3.5 g

– Cantitatea de sare pentru mezelurile tip salam Sinaia variaza intre 3.5 g si 4.2 g .

