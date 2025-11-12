Analiza face parte din inițiativa Frigiderul cu Bun Gust, un proiect din cadrul programului internațional Act for Food de la Carrefour, care urmărește să-i ajute pe consumatori să adopte o alimentație echilibrată, bazată pe produse locale, proaspete și accesibile în cumpărăturile de zi cu zi.

„Regula 5-4-3-2-1”: cum arată mesele echilibrate, potrivit Dr. Mihail Pautov

Medicul Mihail Pautov, susținător al proiectului și promotor al unui stil de viață sănătos, explică: „Prin regula 5-4-3-2-1, învățăm nu doar cum să ne organizăm mesele, ci și de unde să alegem produse sănătoase, ce alimente sunt potrivite de-a lungul anului și cum să construim un mix nutritiv echilibrat, bazat pe produse locale și de sezon”.

Pentru a simplifica alegerile alimentare zilnice, Dr. Pautov propune 5 tipuri de legume, 4 tipuri de fructe, 3 surse de proteine, 2 porții de carbohidrați complecși și 1 sursă de grăsimi sănătoase zilnic. Este o metodă ușor de urmat care pornește chiar din frigider – locul de unde pleacă obiceiurile alimentare de zi cu zi.

Legumele de sezon, preferatele românilor

Datele NielsenIQ arată că românii cumpără semnificativ mai multe produse de sezon, în special legume cultivate local. Pătrunjelul înregistrează o creștere de aproximativ 50% în vânzări în 2024 față de restul anului, în timp ce fasolea are cea mai mare creștere de volum din această categorie. Ridichile, vinetele și țelina completează tabloul preferințelor de toamnă.

În rețeaua Carrefour, pătrunjelul provenit din ferme locale se menține în topul vânzărilor, iar cererea pentru vinetele bio a crescut cu peste două treimi, datorită partenerilor din Grădina Noastră BIO și din programul Creștem România BIO.

Țelina rădăcină, dar și apio se regăsesc mai des în coșul de cumpărături. În cazul fasolei, sortimentul alb din gama Filiera Calității Carrefour a înregistrat o creștere de peste 50% în 2024 față de toamna anului 2023.

Fructele de toamnă: bananele, merele, strugurii și lămâile bio

Pe segmentul fructelor, bananele, merele, strugurii și lămâile rămân preferatele sezonului. De altfel, merele sunt nelipsite din frigiderul românilor, iar cele mai mari creșteri de vânzări le-au avut merele Florina de la Grădina Noastră din Voinești, urmate de soiurile Granny Smith, Generos și Idared.

Strugurii au înregistrat o creștere de trei ori față de restul anului. În rețeaua Carrefour, strugurii bio negri și roze au înregistrat o evoluție spectaculoasă. Soiurile Muscat Ada și Riesling Muscat de Hamburg se află și ele în top, alături de strugurii românești din soiul Moldova, produși de Cooperativa Grădina Noastră din Huși.

În același timp, lămâile bio au înregistrat o creștere de aproape o treime, datorită interesului pentru alimente bogate în vitamina C în sezonul rece.

Carnea de porc și ouăle câștigă teren

Românii își păstrează preferința pentru alimentele proteice clasice, dar devin tot mai atenți la calitate. Carnea de porc, în special pulpa, este tot mai folosită în rețetele de sezon, iar la pui se observă o orientare către variantele crescute natural, hrănite cu porumb.

Ouăle au o ușoară creștere în vânzări, fiind ingredient de bază în gătitul de acasă. În magazinele Carrefour, ouăle free-range din gama Filiera Calității Carrefour sunt printre cele mai căutate, datorită provenienței controlate și calității garantate.

Pe segmentul lactatelor, kefirul, iaurtul grecesc și laptele bio au evoluții pozitive în 2024 față de anul anterior, cu o cerere tot mai mare pentru iaurturile cu 3,5% grăsime din gama Carrefour Classic.

Energie din carbohidrați complecși și grăsimi sănătoase

Cerealele integrale și mixurile de musli devin tot mai populare, reflectând interesul crescut pentru alimentația echilibrată. Mărcile proprii Carrefour au înregistrat creșteri notabile atât în volum, cât și în valoare, datorită prețurilor competitive și extinderii gamei.

Concluzia studiului Carrefour și NielsenIQ: românii își adaptează obiceiurile alimentare odată cu schimbarea anotimpului, preferând tot mai mult produsele de origine locală, proaspete și nutritive.