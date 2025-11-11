Studiul a inclus produse distribuite sau comercializate de mai mulți retaileri și producători din România, respectiv Lidl Discount SRL, METRO Cash & Carry România SRL, Auchan România SA, REWE România SRL, CIA Aboliv SRL și Fleischparty SRL.

Rezultatele arată diferențe semnificative între producători în ceea ce privește conținutul de carne, originea ingredientelor și numărul de aditivi alimentari folosiți.

Denumirile exacte ale produselor analizate au fost:

Cârnați oltenești ARO – distribuitor METRO Cash & Carry România SRL, produs în România;

Cârnați oltenești Baroni – distribuitor Lidl Discount SRL, producător CIA Aboliv SRL;

Cârnați oltenești Auchan – distribuitor Auchan România SA;

Cârnați oltenești Casa Gustului – distribuitor REWE România SRL, producător Fleischparty SRL;

Cârnați oltenești 90% carne Pikok – distribuitor Lidl Discount SRL, producător CIA Aboliv SRL.

Toate produsele analizate au avut ca prim ingredient carnea de porc, însă proporția de carne din compoziție variază. Aproximativ 80% dintre produse au indicat pe etichetă procentul de carne de porc folosit, după cum urmează:

jumătate dintre produsele analizate conțin carne de porc în proporție de 90%;

un sfert conțin carne în proporție de 80%;

restul de 25% au 75% carne de porc.

În ceea ce privește originea materiei prime, doar 60% dintre produsele analizate au menționat zona geografică de proveniență, aceasta fiind, în toate cazurile, Uniunea Europeană.

Analiza InfoCons a arătat că numărul de aditivi alimentari (E-uri) variază între 1 și 6 per produs. Distribuția procentuală este următoarea:

20% dintre produse conțin 6 E-uri,

20% conțin 5 E-uri,

20% conțin 4 E-uri,

20% conțin 2 E-uri,

20% conțin un singur aditiv alimentar.

Gramajul produselor analizate a variat semnificativ, între 300 și 1.215 grame, în funcție de marcă și de tipul de ambalaj.

Pe lângă informațiile despre aditivi, InfoCons a raportat că produsele din această categorie oferă în medie 18,7 grame de proteină la 100 de grame de produs, valoare care reflectă conținutul ridicat de carne specific acestui tip de mezel tradițional.

InfoCons recomandă consumatorilor să citească atent etichetele, să verifice conținutul de carne și numărul de aditivi și să acorde atenție provenienței ingredientelor. Organizația subliniază că un consum responsabil de produse procesate, dublat de informare corectă, contribuie la o alimentație echilibrată.