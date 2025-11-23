InfoCons a realizat un studiu pe baza informațiilor ce se regăsesc pe etichetele mezelurilor tip Salam Victoria ce se regăsesc pe piața din România.

– Aldis S.R.L.

– Kaufland Romania SCS

– Lidl Discount SRL

– METRO Cash & Carry Romania SRL

– GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L

– Auchan România SA

– FLEISCHPARTY SRL

– REWE România SRL

Mezeluri tip Salam Victoria feliat Fine Life – distribuitor METRO Cash & Carry Romania SRL – producator Produs in Romania ;

Mezeluri tip Salam Victoria feliat PIKOK – distribuitor Lidl Discount SRL – producator S.C. GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L ;

Mezeluri tip Salam Victoria feliat AUCHAN – distribuitor SC Auchan România SA ;

Mezeluri tip Salam Victoria AUCHAN – distribuitor SC Auchan România SA – producator Produs in Romania ;

Mezeluri tip Salam Victoria Simplu – distribuitor Carrefour Romania S.A. – producator Produs in Romania ;

Mezeluri tip Salam Victoria fiert si afumat, feliat Vreau din Romania – distribuitor Kaufland Romania SCS – producator Aldis S.R.L ;

Mezeluri tip Salam Victoria feliat Casa Gustului – distribuitor SC REWE România SRL – producator SC FLEISCHPARTY SRL .

InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria – Din punctul de vedere al gramajelor mezelurilor tip Salam Victoria:

gramajul mezelurilor tip Salam Victoria ce au facut obiectul studiului variaza intre 100 – 500 grame (g) .

InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Din punctul de vedere al primului ingredient folosit în mezelurile de tip Salam Victoria :

85.71 % din mezelurile tip Salam Victoria au ca prim ingredient pulpa de porc ;

14.29 % din mezelurile tip Salam Victoria au ca prim ingredient carne de porc (pulpa de porc fiind al doilea ingredient ) .

InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Din punctul de vedere al cantitatii de carne folosita în mezelurile tip Salam Victoria :

71.42 % dintre mezelurile tip Salam Victoria mentioneaza procentajul de pulpa de porc din produs , proportiile fiind variate (44 % sau 52 %) , situatia fiind urmatoarea :

80 % dintre mezelurile tip Salam Victoria contin pulpa de porc in proportie de 52 % ;

20 % dintre mezelurile tip Salam Victoria contin pulpa de porc in proportie de 44 % .

85.71 % din mezelurile tip Salam Victoria mentioneaza zona geografica de provenienta a carnii (aceasta fiind UE – Uniunea Europeana) ;

InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Numericul de E-uri / aditivi alimentari pentru mezelurile tip Salam Victoria variaza intre 0 – 8 :

– 85.72 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție E-uri / aditivi alimentari :

– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 8 E-uri / aditivi alimentari ;

– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 6 E-uri / aditivi alimentari ;

– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 5 E-uri / aditivi alimentari ;

– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 3 E-uri / aditivi alimentari ;

– 28.57 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 2 E / aditiv alimentari .

-14.28 % din mezelurile tip salam Victoria nu au în compoziție E-uri / aditivi alimentari

– Valoarea energetică pentru mezelurile tip salam Victoria este cuprinsa între 163 kcal și 241 kcal

– Cantitatea de grăsimi pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 11 g și 20 g, în timp ce cantitatea acizilor grași saturați pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 4 g și 14 g

– Cantitatea de proteine pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 12.4 g și 17 g

– Cantitatea de glucide pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 1.3 g și 3.6 g , în timp ce cantitatea de zaharuri (din glucide) pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 0.1 g și 2.8 g .

– Cantitatea de sare pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 1.5 g și 2.8 g .

Studiul integral poate fi vizualizat pe site-ul www.infocons.ro