InfoCons a realizat un studiu pe baza informațiilor ce se regăsesc pe etichetele mezelurilor tip Salam Victoria ce se regăsesc pe piața din România.
Mezelurile tip Salam Victoria ce au facut obiectul prezentului studiu au avut urmatorii producatori / distribuitori de Salam Victoria :
– Aldis S.R.L.
– Kaufland Romania SCS
– Lidl Discount SRL
– METRO Cash & Carry Romania SRL
– GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L
– Auchan România SA
– FLEISCHPARTY SRL
– REWE România SRL
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria – Denumirea mezelurilor tip Salam Victoria ce au facut obiectul prezentului studiu au fost urmatoarele:
Mezeluri tip Salam Victoria feliat Fine Life – distribuitor METRO Cash & Carry Romania SRL – producator Produs in Romania ;
Mezeluri tip Salam Victoria feliat PIKOK – distribuitor Lidl Discount SRL – producator S.C. GOODIES MEAT PRODUCTION S.R.L ;
Mezeluri tip Salam Victoria feliat AUCHAN – distribuitor SC Auchan România SA ;
Mezeluri tip Salam Victoria AUCHAN – distribuitor SC Auchan România SA – producator Produs in Romania ;
Mezeluri tip Salam Victoria Simplu – distribuitor Carrefour Romania S.A. – producator Produs in Romania ;
Mezeluri tip Salam Victoria fiert si afumat, feliat Vreau din Romania – distribuitor Kaufland Romania SCS – producator Aldis S.R.L ;
Mezeluri tip Salam Victoria feliat Casa Gustului – distribuitor SC REWE România SRL – producator SC FLEISCHPARTY SRL .
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria – Din punctul de vedere al gramajelor mezelurilor tip Salam Victoria:
gramajul mezelurilor tip Salam Victoria ce au facut obiectul studiului variaza intre 100 – 500 grame (g) .
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Din punctul de vedere al primului ingredient folosit în mezelurile de tip Salam Victoria :
85.71 % din mezelurile tip Salam Victoria au ca prim ingredient pulpa de porc ;
14.29 % din mezelurile tip Salam Victoria au ca prim ingredient carne de porc (pulpa de porc fiind al doilea ingredient ) .
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Din punctul de vedere al cantitatii de carne folosita în mezelurile tip Salam Victoria :
71.42 % dintre mezelurile tip Salam Victoria mentioneaza procentajul de pulpa de porc din produs , proportiile fiind variate (44 % sau 52 %) , situatia fiind urmatoarea :
80 % dintre mezelurile tip Salam Victoria contin pulpa de porc in proportie de 52 % ;
20 % dintre mezelurile tip Salam Victoria contin pulpa de porc in proportie de 44 % .
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Din punctul de vedere al originii geografice a carnii folosite în mezelurile tip Salam Victoria :
85.71 % din mezelurile tip Salam Victoria mentioneaza zona geografica de provenienta a carnii (aceasta fiind UE – Uniunea Europeana) ;
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria : Numericul de E-uri / aditivi alimentari pentru mezelurile tip Salam Victoria variaza intre 0 – 8 :
– 85.72 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție E-uri / aditivi alimentari :
– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 8 E-uri / aditivi alimentari ;
– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 6 E-uri / aditivi alimentari ;
– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 5 E-uri / aditivi alimentari ;
– 14.28 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 3 E-uri / aditivi alimentari ;
– 28.57 % din mezelurile tip salam Victoria au în compoziție 2 E / aditiv alimentari .
-14.28 % din mezelurile tip salam Victoria nu au în compoziție E-uri / aditivi alimentari
InfoCons Protectia Consumatorilor te informeaza cu privire la mezelurile tip Salam Victoria – Toate mezelurile tip Salam Victoria studiate au avut menționate pe etichetă informațiile nutriționale (valorile sunt raportate pentru 100 g produs ):
– Valoarea energetică pentru mezelurile tip salam Victoria este cuprinsa între 163 kcal și 241 kcal
– Cantitatea de grăsimi pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 11 g și 20 g, în timp ce cantitatea acizilor grași saturați pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 4 g și 14 g
– Cantitatea de proteine pentru mezelurile tip salam Victoria variază între 12.4 g și 17 g
– Cantitatea de glucide pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 1.3 g și 3.6 g , în timp ce cantitatea de zaharuri (din glucide) pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 0.1 g și 2.8 g .
– Cantitatea de sare pentru mezelurile tip salam Victoria variaza intre 1.5 g și 2.8 g .
