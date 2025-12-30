Noaptea de Revelion este asociată cu mese îmbelșugate, preparate tradiționale și deserturi variate. Puțini consumatori analizează însă cantitatea totală de aditivi alimentari (E-uri), zahăr și sare ingerată în cadrul unei singure mese.

Conform datelor centralizate de InfoCons, în doar 100 de grame din fiecare preparat frecvent întâlnit pe masa de Revelion pot fi cumulate:

-până la 231 de aditivi alimentari (E-uri);

-260,35 grame de zahăr, de peste 10 ori mai mult decât limita zilnică recomandată de 25 g;

-50,25 grame de sare, de peste 10 ori peste recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății.

Masa festivă începe, de regulă, cu aperitive variate, care pot conține cantități semnificative de aditivi, sare și zahăr:

-brânză topită: până la 9 E-uri, 7 g zahăr, 2,6 g sare;

0bacon: până la 10 E-uri, 4 g zahăr, 1,5 g sare;

0șuncă de Praga: până la 10 E-uri, 2,7 g sare;

0crenvurști de pui: până la 10 E-uri, 1,5 g zahăr, 2,25 g sare;

0platouri de brânzeturi: până la 4 E-uri, 11,92 g zahăr, 5,11 g sare.

Acestea sunt adesea însoțite de sosuri precum ketchup, muștar sau maioneză, dar și de pâine, care cresc suplimentar aportul de aditivi și sodiu.

Nici mâncărurile clasice românești nu sunt lipsite de riscuri atunci când sunt consumate în exces:

-salată de boeuf: până la 17 E-uri, 3,22 g zahăr, 1,42 g sare;

-piftie: până la 8 E-uri, 3,31 g zahăr, 4,35 g sare;

-salată de murături: până la 8 E-uri, 5,2 g zahăr, 2,12 g sare;

-pomana porcului: până la 7 E-uri, 1,5 g zahăr, 2,87 g sare;

-jumări: până la 6 E-uri, 11,74 g zahăr, 2,5 g sare;

-sarmale: până la 29 E-uri, 16,47 g zahăr, 3,86 g sare.

Consumul cumulat al acestor preparate duce rapid la depășirea limitelor zilnice recomandate.

Finalul mesei este marcat de deserturi și băuturi dulci, care pot dubla sau chiar tripla cantitatea de zahăr ingerată:

-clătite cu dulceață: până la 14 E-uri, 48,7 g zahăr;

-cozonac: până la 19 E-uri, 31,98 g zahăr;

-înghețată: până la 11 E-uri, 31 g zahăr.

Băuturile consumate frecvent la Revelion contribuie și ele la aportul de zahăr:

-băuturi energizante: până la 12 E-uri, 15 g zahăr;

-băuturi răcoritoare tip ceai: până la 8 E-uri;

-bere cu fructe: până la 10 E-uri, 2,81 g zahăr.

Chiar și guma de mestecat, adesea consumată între feluri, poate conține până la 11 aditivi alimentari.

Decizii informate pentru o masă mai echilibrată

Specialiștii recomandă atenție sporită la etichete și la cantitățile consumate. Aplicația Europeană InfoCons, disponibilă gratuit pentru iOS, Android și Huawei, permite verificarea rapidă a produselor alimentare și ajută consumatorii să facă alegeri mai sănătoase.

Masa de Revelion rămâne un moment de bucurie, însă specialiștii atrag atenția că echilibrul și informarea sunt esențiale pentru protejarea sănătății, mai ales într-un context alimentar extrem de bogat.