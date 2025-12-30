Sărbătorile de iarnă reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade pentru transporturi, fie că este vorba despre deplasări interne sau călătorii în afara țării. Pentru ca experiențele de călătorie să se desfășoare în condiții corecte și sigure, InfoCons le reamintește consumatorilor importanța informării privind drepturile lor, indiferent de mijlocul de transport ales.

Potrivit InfoCons, pasagerii care călătoresc cu avionul beneficiază de drepturi clare în situații precum refuzul la îmbarcare, întârzierile, anulările de zbor sau problemele legate de bagaje. Informarea corectă este esențială pentru ca aceștia să poată solicita asistență, despăgubiri sau redirecționări atunci când apar dificultăți.

În cazul refuzului la îmbarcare, pasagerii au dreptul la asistență gratuită, care poate include mese, băuturi, cazare și transport către locul de cazare. Pentru întârzieri semnificative, drepturile diferă în funcție de durata așteptării și distanța zborului, iar despăgubirile pot fi acordate pentru întârzieri de peste trei ore, cu excepția circumstanțelor extraordinare. Anulările și suprarezervările pot da dreptul la rambursare, redirecționare sau alte forme de compensare.

InfoCons subliniază că pasagerii trenurilor din Uniunea Europeană beneficiază de drepturi unitare privind prețurile biletelor, întârzierile, anulările și incidentele. Prețul biletului nu poate fi influențat de naționalitatea cumpărătorului sau de locul de achiziție, iar drepturile se aplică tuturor călătoriilor feroviare din UE, cu anumite excepții.

În cazul unei întârzieri de minimum o oră, pasagerii pot solicita rambursarea biletului, continuarea călătoriei sau utilizarea unor mijloace alternative de transport. Operatorii feroviari au obligația de a oferi asistență, precum gustări sau cazare, iar despăgubirile financiare pot ajunge la 25% sau 50% din prețul biletului, în funcție de durata întârzierii.

Pentru bagaje pierdute sau deteriorate, despăgubirile pot ajunge la 1.300 de euro per bagaj, iar în cazul accidentelor feroviare sunt prevăzute compensații pentru bagaje și daune personale, inclusiv sume minime stabilite pentru cazurile grave.

În ceea ce privește transportul maritim, InfoCons amintește că pasagerii care călătoresc cu vaporul în Uniunea Europeană sunt protejați de legislația europeană, care garantează dreptul la informare clară, asistență și despăgubiri în caz de întârziere, anulare sau refuz la îmbarcare.

Persoanele cu handicap sau mobilitate redusă beneficiază de asistență gratuită în porturi și la bordul navelor, inclusiv pentru îmbarcare și debarcare. De asemenea, pasagerii pot primi despăgubiri pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor, iar operatorii au obligația de a asigura condiții de călătorie sigure și sănătoase.

Pentru călătoriile din perioada Anului Nou, InfoCons recomandă utilizarea Aplicației Europene InfoCons, care include secțiunea SOS. Aceasta oferă acces rapid la toate numerele de urgență la nivel internațional, indiferent de limba vorbită de utilizator.

Un avantaj important este faptul că secțiunea SOS poate fi utilizată inclusiv offline, permițând apelarea directă a numerelor de urgență fără conexiune la internet. Prin intermediul aplicației pot fi contactate autorități internaționale, naționale sau locale, precum protecția consumatorilor, poliția, pompierii sau serviciile medicale de urgență.

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor 2026

InfoCons amintește că Mișcarea Globală de Protecția Consumatorilor, Consumers International, a stabilit tema pentru Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor din 2026: „Produse sigure – consumatori încrezători”, temă care subliniază importanța informării și a protejării consumatorilor, inclusiv în contextul călătoriilor.

Prin aceste recomandări, InfoCons încurajează consumatorii să rămână informați și precauți în perioada sărbătorilor de iarnă, pentru ca deplasările să se desfășoare fără incidente și cu respectarea drepturilor legale.