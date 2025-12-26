Programul magazinelor Lidl va fi modificat în perioada Anului Nou. Între 27 și 30 decembrie 2025, toate unitățile vor funcționa între orele 7.00 și 22.00. În data de 31 decembrie 2025, magazinele Lidl vor fi deschise între orele 7.00 și 18.00. Pe 1 ianuarie 2026, toate magazinele Lidl vor fi închise.

Pe 2 ianuarie 2026, clienții vor putea face cumpărături între orele 10.00 și 18.00. Din 3 ianuarie 2026, Lidl revine la programul normal de funcționare.

Kaufland va avea program special în perioada Revelionului. Pe 31 decembrie 2025, toate magazinele vor fi deschise între orele 7.00 și 18.00, cu excepția unităților Domnești West Park și Sibiu Mall, care vor avea un program diferit. Pe 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

Pe 2 ianuarie 2026, majoritatea magazinelor vor redeschide la ora 9.00, iar ora închiderii va varia între 16.00 și 18.00, în funcție de locație, cu excepția Kaufland Sibiu Mall. Din 3 ianuarie 2026, magazinele Kaufland vor funcționa după programul obișnuit.

Carrefour România a anunțat un program special pentru toate formatele de magazine. Între 26 și 28 decembrie 2025, hipermarketurile vor fi deschise între orele 7.00 și 22.00, iar în zilele de 29 și 30 decembrie 2025 între 7.00 și 23.00. Pe 31 decembrie 2025, toate magazinele Carrefour vor funcționa între orele 7.00 și 18.00. Pe 1 ianuarie 2026, rețeaua Carrefour va fi închisă. Pe 2 ianuarie 2026, hipermarketurile vor fi deschise între orele 7.00 și 22.00.

Pentru magazinele Carrefour Market, programul este următorul: între 27 și 30 decembrie 2025, funcționare între 7.00 și 22.00; pe 31 decembrie 2025, între 7.00 și 18.00; pe 1 ianuarie 2026, închis. Din 2 ianuarie 2026, acestea revin la programul normal.

Magazinele Carrefour Express vor avea următorul program: pe 27 decembrie 2025, între 7.00 și 22.00; pe 28 decembrie 2025, între 8.00 și 20.00; pe 29 și 30 decembrie 2025, între 7.00 și 22.00; pe 31 decembrie 2025, între 7.00 și 18.00; pe 1 ianuarie 2026, închis.

În rețeaua Auchan, majoritatea magazinelor vor fi închise pe 1 ianuarie 2026. Excepția este hipermarketul Auchan din AFI Cotroceni, București, care va fi deschis între orele 14.00 și 22.00.

Pe 31 decembrie 2025 și pe 2 ianuarie 2026, celelalte magazine Auchan vor funcționa conform unui program redus.

Magazinele Mega Image vor funcționa după program normal între 27 și 30 decembrie 2025. Pe 31 decembrie 2025, vor fi deschise între orele 7.00 și 19.00. Pe 1 ianuarie 2026, toate magazinele Mega Image vor fi închise.

Pe 2 ianuarie 2026, vor funcționa între orele 9.00 și 19.00, iar din 3 ianuarie 2026 se revine la programul normal. Există excepții, lista completă fiind disponibilă pe site-ul Mega Image.

Magazinele Penny vor fi deschise pe 31 decembrie 2025 între orele 7.00 și 18.00. Pe 1 ianuarie 2026, toate unitățile vor fi închise, iar pe 2 ianuarie 2026 vor funcționa între orele 9.00 și 16.00. Din 3 ianuarie 2026, Penny revine la programul obișnuit.

În rețeaua Profi, magazinele vor funcționa normal între 27 și 30 decembrie 2025, cu program de deschidere între 7.00 sau 8.00 și închidere între 22.00 și 23.00, în funcție de locație. Pe 31 decembrie 2025, programul va fi între 7.00 și 19.00.

Pe 1 ianuarie 2026, magazinele Profi vor fi închise, iar pe 2 ianuarie 2026 vor fi deschise între 10.00 și 18.00. Din 3 ianuarie 2026, se revine la programul normal.

Magazinele La Doi Pași vor avea program diferit de la o unitate la alta. Între 27 și 30 decembrie 2025, acestea vor funcționa între orele 7.00 și 22.00. Pe 31 decembrie 2025, programul va fi între 7.00 și 16.00 sau 18.00, în funcție de magazin.

Pe 1 ianuarie 2026, majoritatea unităților vor fi închise, iar pe 2 ianuarie 2026 vor funcționa între 9.00 sau 10.00 și 16.00 sau 18.00. Din 3 ianuarie 2026, rețeaua revine la programul normal.