Clienții sunt încurajați să planifice din timp operațiunile care necesită prezența la ghișeu, în timp ce serviciile digitale, precum internet/mobile banking, și rețelele de bancomate vor rămâne disponibile în mod normal.

BCR anunță că toate unitățile și centrele corporate vor fi închise pe 25 și 26 decembrie 2025, 1 și 2 ianuarie 2026, precum și 6 și 7 ianuarie 2026. În ajunul Crăciunului (24 decembrie) și în ajunul Anului Nou (31 decembrie), programul va fi scurtat, până la ora 15:00, respectiv 14:00, iar excepție fac sucursalele din centrele comerciale, care vor funcționa după orarul magazinelor. Aplicația George, ATM‑urile și zonele Easy 24 Banking vor fi accesibile non‑stop.

Sucursalele UniCredit Bank vor fi închise în zilele de 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie și 6–7 ianuarie, iar în 24 și 31 decembrie vor funcționa doar între orele 9:00 și 13:30, banca recomandând clienților să efectueze operațiunile importante înainte de sărbători.

Banca Transilvania va avea program redus pe 24 decembrie, iar în prima zi de Crăciun toate unitățile vor fi închise; pe 26 decembrie, doar agențiile din mall‑uri vor fi deschise, respectând programul centrelor comerciale.

La ING Bank, agențiile fizice vor fi închise pe 25 decembrie, însă clienții își pot folosi aplicația mobilă și ATM‑urile, care vor funcționa normal.

Raiffeisen Bank va avea program redus la anumite unități în ajunul Crăciunului, iar pe 25 și 26 decembrie majoritatea sucursalelor vor fi închise, cu excepția celor din malluri, care vor respecta orarul acestora.

CEC Bank urmează un calendar similar de zile nelucrătoare pe 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie și 6–7 ianuarie, dar clienții vor avea acces la Internet Banking, Mobile Banking și rețeaua de ATM‑uri, iar call center‑ul va funcționa zilnic pentru asistență.

La BRD, majoritatea unităților vor fi închise pe 25–26 decembrie, 1–2 ianuarie și 6–7 ianuarie, iar în 24 și 31 decembrie programul va fi redus, cu excepția sucursalelor din centrele comerciale, care vor funcționa conform programului mall‑urilor.

Clienții sunt sfătuiți să utilizeze serviciile digitale ale băncilor, cum ar fi aplicațiile de internet și mobile banking, pentru a efectua plăți, transferuri sau alte operațiuni bancare, întrucât ghișeele vor fi închise sau vor avea program redus în zilele sărbătorilor legale.

În plus, rețeaua de bancomate va rămâne funcțională, permițând retrageri și depozite de numerar în mod continuu.

Pentru a evita aglomerarea și întârzierile în procesarea tranzacțiilor, băncile recomandă ca plățile care necesită prezența fizică la sucursală să fie efectuate înainte de perioada sărbătorilor.

Clienții care au nevoie de asistență pot contacta call center-urile băncilor sau verifica site-urile oficiale pentru informații actualizate privind programul fiecărei unități.