Pe măsură ce se apropie sărbătorile, milioane de oameni revin anual la producțiile care au devenit repere ale sezonului festiv. Printre ele, „Singur Acasă” (1990) rămâne unul dintre cele mai vizionate filme de Crăciun, îmbinând umorul copilăresc cu nostalgia anilor ’90. Alte titluri clasice, precum „O viață minunată” (1946) sau „Miracolul de pe strada 34” (1947), continuă să inspire prin povești emoționante despre valoarea individuală și credința în spiritul sărbătorilor.

Comediile și filmele de familie ocupă un loc special pe lista preferințelor: „Elf” (2003) cu Will Ferrell și „Cum a furat Grinch Crăciunul” (2000) cu Jim Carrey sunt preferate pentru umorul lor accesibil tuturor vârstelor, în timp ce „Vacanță de Crăciun cu familia Griswold” (1989) surprinde cu haz haosul tipic al reuniunilor familiale.

1.The Grinch (2018)

Versiunea animată de la Illumination conduce clasamentul, cu încasări de aproximativ 512 milioane de dolari.

2. Singur Acasă (1990)

Clasicul live-action de Crăciun a acumulat 476,7 milioane de dolari, rămânând cel mai de succes film cu actori din istorie.

3. Singur Acasă: Pierdut în New York (1992)

Continuarea populară a generat încasări de aproximativ 359 milioane de dolari.

4. Cum a furat Grinch Crăciunul (2000)

Versiunea cu Jim Carrey a înregistrat venituri globale de 345 milioane de dolari.

5. A Christmas Carol (2009)

Adaptarea animată a lui Robert Zemeckis, cu Jim Carrey în mai multe roluri, a obținut în jur de 325 milioane de dolari.

6. The Polar Express (2004)

Filmul regizat de Zemeckis a încasat aproximativ 314 milioane de dolari.

7. Elf (2003)

Comedia festivă cu Will Ferrell continuă să fie populară, cu un total de 227,3 milioane de dolari.

8. The Santa Clause (1994)

Primul film din seria cu Tim Allen a generat aproximativ 190 milioane de dolari, devenind una dintre cele mai profitabile comedii de sărbători din anii ’90.

9. Jingle All the Way (1996)

Filmul a generat aproximativ 129,8 milioane de dolari în box office-ul mondial. Deși suma este respectabilă, a fost considerată sub așteptările studioului Fox la acea vreme, având un buget de producție estimat între 60 și 75 de milioane de dolari.

10. Singur Acasă 3 (1997)

A avut încasări de aproximativ 79 de milioane de dolari la nivel mondial. A fost un succes comercial decent, dar mult sub încasările blockbuster ale primelor două filme.

Filmul a fost primit cu recenzii predominant negative de către critici și fanii francizei. Mulți au considerat că filmul nu a reușit să capteze magia, umorul și căldura originalelor.