Analiștii XTB arată că, la prima vedere, contextul pieței pare favorabil consumatorilor, având în vedere evoluția descendentă a prețurilor la cele două materii prime-cheie pentru industria dulciurilor. Totuși, realitatea de la raft spune o altă poveste, iar prețurile finale nu vor scădea semnificativ înainte de Crăciun.

În ultimele luni, contractele futures pe cacao au coborât la cel mai scăzut nivel din aproape doi ani, pe fondul creșterii producției și al unei atenții sporite asupra condițiilor meteo și a exporturilor din Africa de Vest. După creșterea abruptă din 2024, cauzată de reducerea producției în Coasta de Fildeș și Ghana, prețul cacaoei s-a depreciat cu peste 50% față de maximele atinse în decembrie anul trecut.

Cu toate acestea, cererea rămâne sub presiune. Mari producători globali precum Hershey, Mondelez sau Barry Callebaut semnalează o scădere a cererii de produse din ciocolată, pe fondul prețurilor ridicate la vânzarea cu amănuntul. În acest context, analiștii consideră că este mai probabilă o ajustare lentă a lanțurilor de aprovizionare și o revenire graduală a cererii.

Și piața zahărului a urmat o traiectorie descendentă în acest an, pe fondul perspectivelor unei oferte excedentare la nivel global. Producția este în creștere în principalele țări producătoare, iar prognozele indică niveluri record.

Organizația Internațională a Zahărului (ISO) și-a revizuit estimările pentru sezonul 2025/2026, de la deficit la un surplus de 1,625 milioane de tone, susținut de majorarea producției în India, Thailanda și Pakistan. Brazilia, principalul producător mondial, este așteptată să atingă o producție de aproximativ 45 de milioane de tone, potrivit estimărilor oficiale.

În ciuda acestor evoluții favorabile pe piețele de materii prime, prețurile de consum vor rămâne probabil mai ridicate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Analiștii XTB explică acest lucru prin efectul cumulativ al inflației, costurile anterioare deja absorbite de companii și strategiile comerciale ale retailerilor.

În plus, multe companii au achiziționat cacao la prețuri mult mai mari în trecut și nu sunt dispuse să reducă rapid prețurile produselor finite. Cererea sezonieră ridicată din perioada sărbătorilor joacă, de asemenea, un rol important, comercianții încercând să profite de volumul mare de vânzări, așa cum s-a întâmplat deja în perioada Black Friday.

Analiza mai arată că, deși există semnale de încetinire economică în anumite regiuni, inclusiv în Statele Unite, comportamentul de consum rămâne robust în perioadele-cheie de cumpărături. O tendință similară este anticipată și în Europa, în special în țările cu performanțe economice mai bune, unde cererea de produse specifice sărbătorilor rămâne ridicată.

Astfel, concluzionează analiștii XTB, consumatorii vor continua să plătească prețuri ridicate pentru dulciurile de Crăciun, chiar dacă piețele de materii prime transmit semnale de relaxare a costurilor.