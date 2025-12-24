Restricții temporare de călătorie pentru Bulgaria. Restricțiile se aplică pe întregul traseu al autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia – Dermantsi a autostrăzii Hemus; acestea nu se aplică vehiculelor destinate transportului public de pasageri.

Pe 30 decembrie 2025, circulația autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între 14:00 și 20:00, iar pe 4 ianuarie 2026 autovehiculele de peste 12 tone nu vor putea circula spre Sofia între 12:00 și 20:00.

MAE precizează că pe autostrăzile Hemus și Struma restricțiile nu se aplică vehiculelor care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile sau mărfuri cu temperatură controlată. De asemenea, pe autostrada Trakia, în tronsonul de la substația Ihtiman (km 34) până la substația Vakarel (km 23), restricțiile nu se aplică camioanelor ce transportă mărfuri periculoase ADR spre Sofia.

În regiunea Blagoevgrad, pe 24 decembrie 2025 între 10:00 și 20:00, autoritățile bulgare vor introduce trafic reversibil pe drumul I‑1/E‑79 Sofia – Kulata, la intersecția cu autostrada Struma și punctul Simitli, pentru a sprijini fluxul de călători.

Cetățenii români pot consulta informații suplimentare despre situația drumurilor prin aplicația mobilă LIMA — www.lima.api.bg — și pe site‑ul Agenției pentru Infrastructura Rutieră Bulgaria: www.api.bg, precum și la numărul de telefon non‑stop: 0035970013020. Alte resurse utile includ:

sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng

situația zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia‑airport.eu

regimul vamal la intrarea în Bulgaria – www.mae.ro/travel‑conditions/3677 şi https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers

vinieta electronică și sistemul e‑TOLL – www.bgtoll.bg

circulația prin punctele de trecere – www.mvr.bg.

Pentru asistență consulară în Bulgaria, cetățenii români pot apela Ambasada României la Sofia la numerele: +35929712858 și +35929733510 (apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate).

Pentru situații de urgență specială este disponibil numărul de telefon: +359879440758.

MAE recomandă cetățenilor români să planifice călătoria din timp și să țină cont de programul restricțiilor, mai ales pe autostrăzile Trakia, Struma și Hemus, pentru a evita întârzierile. Autoritățile bulgare pot aplica sancțiuni pentru nerespectarea restricțiilor, inclusiv amenzi și reținerea vehiculului, conform legislației locale.

De asemenea, Ministerul reamintește că este esențial ca șoferii să verifice starea drumurilor, condițiile meteorologice și eventualele deviații prin sursele oficiale: www.api.bg, www.bgtoll.bg și www.mvr.bg, pentru a călători în siguranță și pentru a evita blocajele în trafic pe perioada sărbătorilor de iarnă.