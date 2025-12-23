Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, discuțiile vizând în special pașii pe care țara trebuie să îi facă în următoarea perioadă în contextul aderării la Uniunea Europeană.

Întâlnirea a avut loc la Chișinău, unde Oana Țoiu se afla în vizită de lucru cu prilejul reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău au transmis că, în cadrul discuțiilor, Maia Sandu a subliniat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susținător al parcursului său european, al securității energetice, al dezvoltării economice și al conectivității cu Uniunea Europeană.

Cei doi oficiali au discutat, în special, despre următorii pași în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar Oana Țoiu a reiterat angajamentul României de a continua să fie o voce fermă și constantă de susținere a țării vecine în cadrul UE.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), ministrul Oana Țoiu a reconfirmat în timpul vizitei sprijinul solid acordat de România pentru consolidarea stabilității și rezilienței Republicii Moldova, precum și pentru asigurarea unui parcurs accelerat de integrare europeană.

Aceasta a participat la Reuniunea Anuală a Diplomației Republicii Moldova și a avut consultări politice cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. De asemenea, ministrul român de externe a fost primit de președinta Maia Sandu și de prim-ministrul Alexandru Munteanu.

În cadrul întrevederilor cu oficialii de la Chișinău, au fost abordate aspectele esențiale ale agendei comune, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și situația regională de securitate, marcată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

MAE a precizat că Oana Țoiu a subliniat sprijinul durabil și cuprinzător oferit de România, apreciind totodată modul eficient în care autoritățile moldovenești au contracarat ingerințele ruse în contextul alegerilor parlamentare din septembrie.

Ministrul român a asigurat că autoritățile de la București vor continua să colaboreze strâns cu partenerii de la Chișinău pentru a răspunde amenințărilor persistente generate de Federația Rusă. MAE a mai arătat că experiența acumulată de autoritățile moldovenești are relevanță și pentru întreaga comunitate democratică internațională.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis că relația cu România este strategică, profundă și ireversibilă, subliniind că Chișinăul continuă să conteze pe sprijinul și solidaritatea României în parcursul european al țării.

„Relația dintre Republica Moldova și România este una strategică, profundă și ireversibilă. Contăm în continuare pe sprijinul și solidaritatea României în parcursul european al Republicii Moldova”, a afirmat Munteanu.

Guvernul de la Chișinău a menționat că România și-a reconfirmat statutul de principal partener comercial și investițional, schimburile comerciale bilaterale depășind 3 miliarde de euro, iar investițiile românești ating aproximativ 35 de milioane de euro.

Reprezentanții Executivului de la Chișinău au precizat că linia energetică Vulcănești–Chișinău, care conectează Republica Moldova la sistemul energetic românesc, urmează să fie dată în curând în exploatare, România reacționând prompt și solidar pentru menținerea stabilității sistemului electroenergetic național, în contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii ucrainene.

De asemenea, a fost evidențiat progresul în construcția Podului Ungheni–Ungheni, proiect menit să îmbunătățească conectivitatea dintre Republica Moldova și România și să faciliteze integrarea țării în rețeaua europeană de transport.