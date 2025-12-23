Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a exprimat, într-o intervenție în direct în emisiunea realizată de Ionuț Cristache, critici dure la adresa politicii externe a României.

Fostul șef al Guvernului crede că țara se îndreaptă spre irelevanță pe plan internațional. El a arătat că interesele României nu sunt reprezentate corespunzător și că diplomația, condusă de ministrul de Externe Oana Țoiu, nu valorifică contextul internațional în favoarea țării.

Tăriceanu a subliniat că diplomația românească practic nu are nicio valoare și a caracterizat-o ca fiind „zero barat”.

Fostul premier a explicat că România nu și-a construit parteneriate strategice care ar putea consolida poziția țării în regiune.

Călin Popescu-Tăriceanu a menționat că România se comportă ca „o frunză în vânt”, lipsită de direcție clară, și a exemplificat prin absența unei relații apropiate cu Polonia, cu care se confruntă cu provocări similare pe plan strategic, economic și de securitate.

Tăriceanu a insistat că, în privința politicii externe, România „nu face nimic” și că poziția țării rămâne neputincioasă în raport cu alte state.

„România nu are niciun interes, România este ca o frunză în vânt, bate vântul și ne duce de colo colo. De ce nu construim, de exemplu, o relație apropiată cu Polonia? Ne confruntăm cu aceleași provocări, fie că vorbim de provocări de natură strategică, de amenințări la adresa independenței și suveranității țărilor noastre. Fie că vorbim de problemele de natură economică sau de altă natură, România nu face nimic, în planul politicii externe este zero barat”, a afirmat fostul prim-ministru.

Fostul premier a atras atenția că Guvernul condus de Ilie Bolojan pare să cedeze influența asupra politicii externe în favoarea președintelui.

Călin Popescu-Tăriceanu a precizat că politica externă nu este apanajul exclusiv al președintelui, care are doar anumite atribuții precum numirea ambasadorilor sau semnarea tratatelor, dar guvernul ar trebui să fie principalul actor în implementarea programului de politică externă.

„Guvernul văd că este inactiv, cu toate că politica externă face parte din programul de guvernare, nu sunt apanajul exclusiv al președintelui. Președintele are, în mod normal, câteva atribuții care nu sunt atribuțiile complete de politică externă. El numește, recheamă ambasadori, semnează tratatele în numele României, dar nu e titularul exclusiv al politicii externe. Și văd că Guvernul cedează”, precizează Tăriceanu.

De asemenea, Tăriceanu a evaluat negativ activitatea Oanei Țoiu, menționând că aceasta este o persoană fără experiență, ceea ce împiedică dezvoltarea unor acțiuni consistente care să reprezinte România în plan extern.

El a subliniat că lipsa de experiență a ministrului se reflectă direct în incapacitatea diplomației românești de a-și consolida poziția pe scena internațională.