Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), taxa pentru traversarea podului este de 2 euro pentru direcția de ieșire din Bulgaria, indiferent de modalitatea de plată aleasă. Suma poate fi achitată numerar, direct la punctul de trecere a frontierei, sau online.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește și faptul că circulația pe drumurile naționale din Bulgaria impune deținerea unei viniete valabile.

Aceasta poate fi cumpărată online, iar platforma oficială de achiziție are inclusiv versiune în limba română, pentru a facilita accesul șoferilor români.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 și +35929733510.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale sau cu caracter de urgență, românii aflați în Bulgaria au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor oficiale ale instituției și ale Ambasadei României la Sofia pentru informații actualizate.

Totodată, MAE le reamintește românilor care călătoresc în afara țării că pot utiliza aplicația Călătorește informat, care oferă informații utile și sfaturi de călătorie.

Amintim că utilizarea drumurilor naționale din Bulgaria (în special autostrăzile și drumurile de tip expres) este condiționată de plata unei taxe de infrastructură numite vinietă. Aceasta este obligatorie pentru majoritatea vehiculelor înmatriculate, inclusiv pentru autoturismele înregistrate în alte state, cum este și România. Fără o vinietă valabilă, circulația pe aceste drumuri este considerată contravenție și poate fi sancționată.

Vinieta din Bulgaria este electronică (e-vignette), ceea ce înseamnă că nu mai există autocolant fizic pe parbriz, ci un sistem digital de verificare pe baza numărului de înmatriculare. Poliția și sistemele automate de control verifică în timp real dacă un vehicul are vinietă valabilă. Aceasta se poate cumpăra online sau din puncte autorizate de vânzare, inclusiv înainte de intrarea pe teritoriul Bulgariei sau imediat după trecerea frontierei.

Valabilitatea vinietei variază în funcție de opțiunea aleasă: de la o zi, la o săptămână, lună sau perioade mai lungi (trimestru ori an). Pentru autoturismele de pasageri, vinieta zilnică sau săptămânală este cea mai frecvent utilizată de turiștii în tranzit. Este important ca aceasta să fie activă înainte de intrarea pe drumurile taxate, deoarece lipsa ei este detectată automat.

Nerespectarea obligației de a deține vinietă valabilă poate duce la amenzi semnificative, aplicate automat sau de către autoritățile de control rutier. În unele cazuri, sancțiunile pot fi emise chiar și la scurt timp după utilizarea drumului fără taxă, deoarece sistemul de monitorizare este digitalizat și extins pe rețeaua rutieră principală.