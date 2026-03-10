Renault a dezvăluit astăzi noul model Dacia Striker, o mașină de segment C ce vine să completeze SUV-ul Bigster, după luni de speculații și fotografii spion. Prezentarea oficială a avut loc în cadrul conferinței Renault futuREady, unde Katrin Adt, noul CEO al Dacia, a declarat că marca se menține „întotdeauna adaptată timpului nostru”.

Striker se bazează pe cei trei piloni ai mărcii: „Esențial, dar încrezător”, „Robust și pregătit pentru outdoor” și „Eco Smart”, iar prin lansarea sa, Dacia continuă strategia de a oferi vehicule accesibile, practice și eficiente.

Noul model are o lungime de 4,62 metri, fiind cel mai mare din portofoliul actual al mărcii, iar prețul de pornire va fi sub 25.000 de euro. Katrin Adt a subliniat că Striker va combina dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV, oferind o prezență impunătoare pe drum.

Numele „Striker” provine dintr-o expresie universală care semnifică „a lovi” sau „a atinge ținta”.

În ceea ce privește motorizările, Striker va fi disponibil atât cu motoare tradiționale cu ardere internă, cât și cu versiuni hibride, inclusiv noul Hybrid 150 4×4. Potrivit primelor informații, există și o opțiune cu GPL, menită să atragă clienții care caută costuri reduse de operare.

Modelul crossover seamănă vizual cu Renault Rafale, iar designul frontal include grila Pixel regăsită și pe noile Sandero și Logan. Farurile au un aspect unghiular, iar luminile de rulare pe timp de zi cu LED se prelungesc până în bara de protecție inferioară, subliniind agresivitatea look-ului.

Din profil, Striker poate fi comparat și cu un break înălțat, similar Skoda Octavia Scout, iar noile jante în cinci spițe completează imaginea robustă și modernă a modelului. CEO-ul Dacia a explicat că SUV-ul Bigster reprezintă perfect pilonul „Esențial”, Duster se aliniază pilonului „Robust”, iar partea „Eco Smart” se regăsește în sistemele de propulsie hibride și electrice.

În prezent, Dacia este lider pe segmentul mașinilor bi-fuel și oferă o gamă variată de sisteme de propulsie, inclusiv hibrid 4×4, iar Sandero rămâne cea mai vândută mașină indiferent de canalul de vânzări, Bigster fiind SUV-ul compact numărul 1.

Katrin Adt a mai anunțat că următoarea generație Sandero va fi un vehicul „multi-energie”, iar surse apropiate brandului indică și o versiune electrică. În plus, Dacia pregătește lansarea unui nou model electric de segment A, cu un preț de pornire de sub 18.000 de euro.

Potrivit CEO-ului, acesta a fost dezvoltat integral în Europa în mai puțin de 16 luni și este probabil să împartă platforma cu Renault Twingo, de asemenea dezvoltat integral pe continent.

Prezentarea completă a Dacia Striker este programată pentru luna iunie, când vor fi dezvăluite toate specificațiile tehnice și versiunile disponibile.