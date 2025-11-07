Actrița britanică Pauline Collins, cunoscută mai ales pentru rolul emblematic din Shirley Valentine, pentru care a fost nominalizată la Oscar în 1990, a murit la vârsta de 85 de ani. Potrivit unui comunicat al familiei, Collins s-a stins „în pace”, într-un azil din Londra, fiind înconjurată de cei dragi, după ce a suferit timp de mai mulți ani de boala Parkinson.

Rudele actriței au declarat că aceasta a fost „o prezență strălucitoare, plină de viață și spirit” și că a avut o carieră ilustră, interpretând o gamă largă de roluri – de la politicieni la regine și mame. Familia a spus că Pauline Collins va rămâne în amintirea lor drept „iconica, voinica și înțeleapta Shirley Valentine”, un rol pe care l-a făcut inconfundabil.

Ei au descris-o drept „mama iubitoare, bunica și străbunica minunată” și „dragostea de-o viață” a actorului John Alderton, cu care a fost căsătorită din 1969. Au adăugat că actrița a fost „caldă, amuzantă, generoasă și grijulie” și le-au mulțumit îngrijitorilor care au tratat-o cu „demnitate și compasiune”. Familia a mai transmis că nu ar fi putut avea „un rămas bun mai liniștit” și a cerut publicului respectarea intimității în aceste momente.

John Alderton a afirmat într-o declarație separată că soția sa a fost „o vedetă remarcabilă”, alături de care a lucrat mai mult decât cu oricine altcineva, adăugând că avea darul rar de a scoate la iveală ce era mai bun în toți cei din jurul ei. El a amintit că publicul o va asocia mereu cu Shirley Valentine, nu doar pentru succesul filmului, ci și pentru interpretarea de pe Broadway, care i-a adus toate cele șapte premii importante din teatru.

Născută în 1940 la Exmouth, în Devon, Pauline Collins a crescut în apropiere de Liverpool și și-a început cariera ca profesoară, înainte de a se dedica actoriei. Debutul pe ecran a venit în 1957, într-un rol episodic în serialul Emergency Ward 10, iar primul ei film a fost Secrets of a Windmill Girl (1966).

Recunoașterea largă a venit în 1988, când a interpretat pe scenă rolul principal în piesa Shirley Valentine la Teatrul Vaudeville din Londra, pentru care a primit Premiul Olivier pentru cea mai bună actriță. Un an mai târziu, a reluat rolul pe Broadway, unde a câștigat și premiul Tony. Adaptarea cinematografică a urmat în 1989, aducându-i un Glob de Aur, un premiu BAFTA și o nominalizare la Oscar.

Personajul Shirley Valentine – o casnică din Liverpool care redescoperă bucuria de a trăi în timpul unei vacanțe în Grecia – a devenit simbolic pentru o generație întreagă.

De-a lungul carierei, Collins a jucat în numeroase filme și seriale de succes, printre care City of Joy (1991), Upstairs, Downstairs, Bleak House (2005), Dickensian (2015) și Quartet (2012), alături de actori precum Maggie Smith și Michael Gambon.

Scenaristul Russell T Davies a spus despre ea că a fost „una dintre cele mai bune actrițe”, amintindu-și cât de onorat s-a simțit să o aibă în distribuția unui episod din Doctor Who din 2006. Scriitorul Matthew Todd a declarat că Shirley Valentine „spune mai multe despre viața din Marea Britanie a acelor vremuri decât orice carte de istorie”.

Pauline Collins rămâne o figură iubită a teatrului și cinematografiei britanice – o artistă care a transformat fiecare rol într-o poveste memorabilă despre curaj, umor și umanitate.