„Fostul vicepreşedinte a murit din cauza complicaţiilor unei pneumonii şi a unei boli cardiace şi vasculare”, potrivit unui comunicat al familiei dat publicităţii marţi dimineaţă. Soţia sa, Lynne, şi fiicele sale, Liz şi Mary, erau alături de el când a murit, luni seara, a declarat familia.

De-a lungul vieții, Cheney a suferit cinci atacuri de cord începând cu 1978, iar în martie 2012, după 20 de luni pe lista de așteptare, a beneficiat de un transplant de inimă.

Dick Cheney, care a renunțat la studiile de la Yale și a evitat serviciul militar în Vietnam, a devenit unul dintre cei mai influenți politicieni republicani din istoria recentă a SUA, notează The Guardian. Cariera sa a cuprins funcții de consilier la Casa Albă în timpul lui Richard Nixon, cel mai tânăr șef de cabinet al Casei Albe în mandatul lui Gerald Ford, congresman sub Ronald Reagan, secretar al Apărării în timpul lui George H. W. Bush și vicepreședinte al Statelor Unite în mandatul lui George W. Bush.

Dick Cheney rămâne una dintre cele mai influente figuri politice din Statele Unite, cunoscut pentru rolul său în promovarea reacției militare la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au deschis calea pentru războiul controversat din Irak și i-au consolidat reputația de vicepreședinte puternic, dar polarizant.

În calitate de vicepreședinte al lui George W. Bush între 2001 și 2009, Cheney a întruchipat o determinare fermă de a preveni noi atacuri teroriste pe teritoriul american. Cu experiență în trei administrații prezidențiale anterioare, inclusiv ca secretar al Apărării în mandatul lui George H. W. Bush, Cheney a beneficiat de o libertate de acțiune considerabilă și a câștigat respect în domeniul militar, acumulând o influență rar întâlnită pentru un vicepreședinte, potrivit Bloomberg.

El a ajuns la putere cu obiectivul de a revigora președinția SUA, pe care o considera slăbită de Legea puterilor de război și alte legi adoptate în anii 1970, influențate de experiența războiului din Vietnam și de scandalul Watergate. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, soldate cu aproximativ 3.000 de victime, au consolidat obiectivele sale politice, adăugând un accent major pe combaterea terorismului și pe controlul armelor de distrugere în masă.

Fiica sa, Liz Cheney, a încercat să continue moștenirea politică a tatălui său, fiind reprezentantă a statului Wyoming și membru de frunte al conducerii republicane în Camera Reprezentanților, până când a intrat în conflict cu Donald Trump, pierzând susținerea partidului, deși a rămas o voce respectată în politica americană.