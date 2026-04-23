„Cu profundă tristețe, Opera din Paris a aflat despre trecerea în neființă a lui Claude Bessy, pe 23 aprilie 2026. Mai întâi prim-balerină, apoi director al Școlii de Balet timp de peste treizeci de ani, Claude Bessy și-a pus amprenta asupra istoriei instituției noastre prin talentul său imens de dansatoare și prin dedicarea sa pentru formarea noilor generații de dansatori”, a transmis Opera din Paris într-un comunicat.

Născută în 1932, Claude Bessy a intrat la Școala de Balet a Operei din Paris la vârsta de nouă ani. A fost remarcată rapid, iar din 1947 a început să primească roluri importante în spectacole precum „Le Palais de cristal” și „Sérénade”, semnate de George Balanchine, dar și în creații ale lui Serge Lifar, precum „Mirages”.

În 1952 a fost numită prim-balerină, iar în 1956 a devenit Étoile. De-a lungul carierei, a interpretat roluri clasice majore, inclusiv „Giselle”, „Lacul lebedelor” și „Études”. În paralel, a participat la numeroase creații coregrafice ale lui Serge Lifar, printre care „Phèdre”, „Septuor”, „Albă ca Zăpada”, „Chemin de lumière”, „Le Bel Indifférent” și „Daphnis et Chloé”.

Claude Bessy a avut și o carieră internațională, fiind invitată în repetate rânduri să danseze la American Ballet Theatre din New York. De asemenea, a apărut într-o producție cinematografică alături de Gene Kelly, iar ulterior acesta a regizat spectacolul „Pas de dieux” la Paris, în 1960, moment în care jazzul a intrat în repertoriul Operei.

În 1967, artista a fost implicată într-un accident de mașină, dar a revenit pe scenă după câteva luni, într-un spectacol „Daphnis et Chloé”, fiind primită cu aplauze de public.

În 1970, după demisia lui Roland Petit, Claude Bessy a fost numită director al Baletului Operei din Paris pentru un sezon, până în 1971. În această perioadă, a introdus în repertoriu „Boléro” de Maurice Béjart, pe care l-a interpretat la Palais des Sports.

Retragerea oficială de pe scenă a avut loc în 1975, când a dansat în „Pas de dieux”, alături de Cyril Atanassoff, și în „Daphnis et Chloé”, alături de Michael Denard.

În 1973, Claude Bessy a preluat conducerea Școlii de Balet a Operei din Paris, funcție pe care a ocupat-o până în 2004. În această perioadă, a implementat reforme în metodele de predare, a reorganizat activitatea didactică și a contribuit la creșterea prestigiului școlii.

Ea a inițiat demonstrațiile și spectacolul anual al școlii în 1977 și a organizat turnee pentru elevi. În 1987, a fost implicată în inaugurarea noii clădiri a școlii din Nanterre, proiectată de arhitectul Christian de Portzamparc.

Pe lângă activitatea de interpret și profesor, Claude Bessy a fost și coregraf. A realizat spectacole precum „Studio 60”, „Les Fourmis” și „Play Bach”, dar și lucrări destinate elevilor școlii, precum „Concerto en ré”, „Mouvements” și o versiune a baletului „La Fille mal gardée”.

Opera din Paris a transmis că artista rămâne în memoria instituției ca o personalitate care și-a dedicat întreaga viață dansului și formării noilor generații. Reprezentanții instituției au arătat că aceasta a fost implicată atât în creație, cât și în transmiterea cunoștințelor către tineri, contribuind la dezvoltarea baletului la nivel internațional.