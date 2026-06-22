A murit Alan Greenspan. Fostul șef al Fed a influențat economia SUA timp de aproape două decenii

Alan Greenspan, unul dintre cei mai influenți economiști ai ultimelor decenii și fost președinte al Rezervei Federale a Statelor Unite (Fed), a murit la vârsta de 100 de ani. Acesta a condus banca centrală americană între 1987 și 2006, perioadă în care a avut un rol esențial în gestionarea unor momente economice și financiare majore.

Decesul lui Alan Greenspan a fost anunțat de soția sa, jurnalista Andrea Mitchell. Potrivit acesteia, fostul șef al Fed a murit din cauza complicațiilor provocate de boala Parkinson, transmite BBC.

Greenspan a rămas în istoria economiei americane drept unul dintre cei mai longevivi și influenți președinți ai Rezervei Federale. A ocupat această funcție din august 1987 până în 2006, fiind numit inițial de președintele Ronald Reagan și reconfirmat ulterior de mai mulți președinți americani, atât republicani, cât și democrați.

În perioada mandatului său, economia Statelor Unite a traversat una dintre cele mai lungi etape de creștere economică susținută. Politicile promovate de Greenspan au contribuit la stabilitatea financiară și la consolidarea credibilității Fed pe plan internațional.

Banca centrală americană a transmis că Alan Greenspan a adus o disciplină analitică riguroasă procesului de politică monetară și a contribuit la construirea credibilității instituției, considerată unul dintre cele mai importante active ale Fed.

Născut la New York, pe 6 martie 1926, Alan Greenspan și-a început viața profesională într-un domeniu complet diferit de economie. În tinerețe a studiat clarinetul la prestigioasa școală Juilliard și a cântat într-o formație alături de celebrul saxofonist Stan Getz.

Ulterior, a urmat cursurile Universității din New York, unde a studiat economia și și-a construit reputația de specialist în analiză economică. În anii următori a activat ca consultant și a ocupat funcții importante în mediul financiar și economic american.

Influențat de filozofia scriitoarei Ayn Rand, Greenspan a devenit un susținător al economiei de piață și al intervenției limitate a statului în economie. În anii ’70 a condus Consiliul Consilierilor Economici al Casei Albe, iar în 1987 a fost numit la conducerea Rezervei Federale.

La scurt timp după preluarea mandatului, Greenspan s-a confruntat cu prăbușirea bursieră din octombrie 1987, când piețele financiare au înregistrat una dintre cele mai severe căderi din istorie.

Ulterior, Fed a intervenit în repetate rânduri pentru a susține stabilitatea piețelor în timpul unor momente dificile, inclusiv criza economiilor asiatice din 1997, criza peso-ului mexican, primul război din Golf și prăbușirea companiilor din sectorul tehnologic la începutul anilor 2000.

După atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, Greenspan a redus agresiv dobânzile pentru a sprijini economia americană și pentru a limita efectele negative asupra piețelor financiare.

Deși a fost considerat ani la rând unul dintre cei mai respectați economiști ai lumii, reputația lui Greenspan a avut de suferit după criza financiară globală din 2008.

Numeroși economiști și analiști au susținut că perioada îndelungată de dobânzi reduse și încrederea excesivă în autoreglementarea sistemului financiar au contribuit la formarea bulei imobiliare și la dezvoltarea pieței creditelor ipotecare cu risc ridicat.

În fața Congresului american, în octombrie 2008, Greenspan a recunoscut că a avut prea multă încredere în capacitatea piețelor de a se autoregla și a admis că a descoperit o problemă în propria sa viziune economică.

După retragerea din funcție, a rămas un comentator influent al problemelor economice internaționale. A criticat Brexitul, a avut rezerve față de politicile primului mandat al lui Donald Trump și a continuat să participe la dezbateri economice până la vârste înaintate.

În martie 2026, Alan Greenspan își sărbătorise centenarul. De-a lungul carierei sale a primit Medalia Prezidențială a Libertății în Statele Unite și titlul de Cavaler de Onoare acordat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Categoria: Economie.