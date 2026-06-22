Creditele ipotecare devin mai accesibile în Europa. Bucureștiul intră în top 5 capitale din UE pentru cumpărarea unei locuințe

Creditele ipotecare acordate în statele Uniunii Europene au devenit mai accesibile în prima jumătate a anului 2026, pe fondul scăderii dobânzilor. România urcă în primele cinci piețe europene în funcție de raportul dintre rata lunară și salariul mediu. Datele provin dintr-o analiză realizată de brokerul Ipotecare.ro și citată de Agerpres. În clasament, Bucureștiul se poziționează printre capitalele cu cele mai avantajoase condiții pentru finanțarea achiziției unei locuințe.

Potrivit analizei realizate de Ipotecare.ro, creditele ipotecare contractate pentru achiziția unui apartament cu două camere în București au devenit semnificativ mai accesibile comparativ cu alte capitale europene.

Calculul a fost realizat pentru un apartament cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, evaluat la 115.000 de euro, situat în afara zonelor centrale și semicentrale și finalizat de cel puțin 30 de ani. În aceste condiții, rata medie lunară aferentă unui credit ipotecar reprezintă aproximativ 40% din salariul mediu net din Capitală.

Acest nivel plasează Bucureștiul pe locul al cincilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește accesibilitatea finanțării locuințelor și pe primul loc între statele membre care nu au adoptat moneda euro.

„Capitala României este astfel a doua cea mai accesibilă piaţă ipotecară din regiune şi prima în rândul statelor care nu au adoptat moneda euro, doar în Sofia înregistrându-se un nivel mai redus al indicatorului rată/salariu, de doar 35%. Capitala Bulgariei este şi oraşul cu cele mai accesibile credite ipotecare din Uniunea Europeană, dobânda medie fixă anuală a unui credit ipotecar contractat în euro fiind de doar 2,75%”, se arată în raport.

După Sofia, cele mai bune rezultate la nivel european sunt înregistrate în Roma, unde raportul rată/salariu este de 36%, Berlin, cu aproximativ 38%, și Viena, unde indicatorul a coborât la 39%. Bucureștiul urmează imediat, cu un nivel de 40%.

Accesibilitatea creditării ipotecare s-a îmbunătățit cel mai mult în Europa Centrală și de Est, unde reducerea dobânzilor a avut un impact direct asupra costurilor suportate de cumpărători.

În Varșovia, indicatorul utilizat de sursa citată a scăzut cu 11% în ultimele șase luni. Chiar și în aceste condiții, rata lunară necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere reprezintă încă 71% din salariul mediu local.

Situația rămâne dificilă și în Budapesta, unde raportul rată/salariu este de 64%, în ciuda progreselor înregistrate în prima parte a anului.

Valori și mai ridicate sunt consemnate în Chișinău și Praga. În capitala Republicii Moldova, rata aferentă unui credit ipotecar reprezintă 75% din venitul mediu, în timp ce în capitala Cehiei indicatorul ajunge la 89%, cel mai ridicat nivel dintre piețele analizate.

Explicația principală pentru această evoluție este reducerea costurilor de finanțare în majoritatea statelor europene.

„Finanţările ipotecare au devenit mai accesibile în 2026 pe întreg teritoriul Uniunii Europene ca urmare a scăderii dobânzilor. Creditele imobiliare acordate în Bucureşti au o dobândă fixă medie de 5,25%, iar ofertele cele mai bune ajung la valori şi de 4,55%, cu 2% mai puţin faţă de dobânda de politică monetară stabilită de Banca Naţională, un caz unic la nivel european. România are cele mai mici dobânzi ipotecare din rândul statelor care nu au adoptat moneda euro: dobânda fixă medie din Ungaria are o valoare de 7,21%, cea din Polonia de 6,70%, cea din Cehia de 5,25%, iar cea din Moldova de aproape 8%. Statele care au adoptat moneda euro au dobânzi ipotecare mai mici deoarece inflaţia din aceste state este mult mai redusă, în medie de peste trei ori mai redusă comparativ cu cea din România, ceea ce duce şi la costuri de finanţare mai mici”, a explicat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, citat în analiză.

În partea inferioară a clasamentului se află marile centre europene unde costul locuințelor continuă să depășească ritmul de creștere al veniturilor.

Praga ocupă ultimul loc din perspectiva accesibilității, cu un raport rată/salariu de 89%. Capitala Cehiei este urmată de Londra, unde rata necesară pentru achiziția unui apartament cu două camere reprezintă 86% din salariul mediu net, și de Paris, cu un nivel de 83%.

Analiza Ipotecare.ro a avut în vedere achiziția unui apartament mass-market cu două camere și o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, amplasat în afara zonelor centrale și semicentrale ale capitalelor analizate. Calculul a fost realizat pentru un credit ipotecar contractat pe 25 de ani, cu un avans de 15% și cu dobândă fixă în primii cinci ani.

În evaluare nu au fost incluse costurile suplimentare asociate tranzacției, precum taxele notariale, comisioanele bancare sau polițele de asigurare. Pentru determinarea nivelului dobânzilor au fost analizate ofertele de credite ipotecare cu dobândă fixă ale primelor trei bănci din fiecare stat inclus în studiu.