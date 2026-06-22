Chiriile au devenit o povară pentru milioane de europeni. Bucureștiul rămâne printre cele mai ieftine capitale

Chiriile pentru apartamentele cu două dormitoare diferă semnificativ între capitalele europene, potrivit celor mai recente date analizate de Eurostat pentru a doua jumătate a anului 2025. Costurile lunare pornesc de la câteva sute de euro în sud-estul Europei și depășesc pragul de 3.000 de euro în unele dintre cele mai dezvoltate piețe imobiliare. Datele includ 40 de orașe din 38 de țări și vizează locuințe nemobilate, de bună sau foarte bună calitate.

Chiriile practicate în marile centre economice ale Europei continuă să exercite o presiune semnificativă asupra bugetelor gospodăriilor, într-un context în care locuința reprezintă deja cea mai mare categorie de cheltuieli pentru cetățenii Uniunii Europene. Potrivit Eurostat, costurile locuirii, inclusiv utilitățile, însumează aproape un sfert din cheltuielile totale ale gospodăriilor din UE, respectiv 23,6%.

Analiza realizată de instituția europeană arată că prețul mediu al chiriei pentru un apartament cu două dormitoare variază de la 470 de euro în Skopje până la 3.350 de euro în Geneva. Dintre capitale, Londra ocupă prima poziție, cu o chirie medie de 3.050 de euro pe lună, fiind singura capitală europeană care depășește pragul de 3.000 de euro.

La nivelul Uniunii Europene, Dublin și Stockholm împart primul loc în clasamentul celor mai scumpe capitale pentru chiriași, cu o medie de 2.650 de euro pe lună. Oslo completează grupul orașelor cu cele mai ridicate costuri, cu o chirie medie de 2.550 de euro.

Explicând diferențele majore dintre piețele europene, specialistul în imobiliare Mikk Kalmet, de la Global Property, a declarat pentru Euronews:

„Cel mai important motiv pentru care chiriile diferă atât de mult în Europa este faptul că piețele imobiliare sunt locale. În locuri precum Geneva, Londra, Dublin sau Stockholm, există o cerere puternică din partea lucrătorilor bine plătiți, a companiilor internaționale, a studenților și a nou-veniților, în timp ce oferta de locuințe nu a crescut suficient de rapid”.

Potrivit expertului, dezechilibrul dintre cerere și ofertă rămâne principalul factor care împinge prețurile în sus. Atunci când numărul persoanelor care caută o locuință depășește disponibilitatea de pe piață, nivelul chiriilor tinde să crească accelerat.

În rândul celor mai mari economii ale Uniunii Europene, capitala Franței ocupă prima poziție. Chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare ajunge la 2.500 de euro în Paris.

Berlinul se situează la 1.750 de euro pe lună, în timp ce Madridul înregistrează o medie de 1.700 de euro, iar Roma de 1.650 de euro. În aceeași categorie de preț se regăsesc și Lisabona, cu 1.750 de euro, Praga cu 1.650 de euro și Viena cu 1.600 de euro.

Tot peste pragul de 2.000 de euro se află Copenhaga, Luxemburg, Reykjavik, Haga, Berna și München. În aceste orașe, costul închirierii unui apartament cu două dormitoare variază între 2.050 și 2.350 de euro lunar.

Bruxelles, orașul care găzduiește principalele instituții europene, ocupă o poziție intermediară în clasament. Capitala Belgiei înregistrează o chirie medie de 1.450 de euro, situându-se pe locul 22 din cele 40 de orașe analizate de Eurostat.

Chiriile din Europa de Est și din Balcani rămân semnificativ mai reduse comparativ cu cele din vestul și nordul continentului. În clasamentul analizat de Eurostat, Skopje ocupă ultima poziție, cu o chirie medie de 470 de euro pe lună pentru un apartament cu două dormitoare.

Pristina urmează cu 520 de euro, iar Ankara se situează pe locul al treilea în topul celor mai accesibile orașe, cu o medie de 770 de euro.

În interiorul Uniunii Europene, Sofia și Nicosia sunt cele mai ieftine capitale pentru închiriere, cu chirii medii de 900, respectiv 910 euro. Bucureștiul se află imediat după acestea, cu un cost mediu de 930 de euro pe lună, fiind una dintre cele mai accesibile capitale europene pentru chiriași.

În categoria orașelor cu chirii cuprinse între 1.100 și 1.300 de euro se regăsesc Belgrad, Sarajevo, Riga, Tallinn, Vilnius, Varșovia și Budapesta, ceea ce evidențiază diferențele importante dintre regiunile continentului.

Specialiștii atrag atenția că nivelul chiriilor nu oferă singur o imagine completă asupra accesibilității locuințelor. Diferențele salariale dintre state joacă un rol esențial în evaluarea poverii financiare suportate de chiriași.

Referindu-se la acest aspect, Mikk Kalmet a explicat:

„Țările cu salarii mai mari pot suporta, în general, chirii mai mari, acesta fiind unul dintre motivele pentru care unele dintre cele mai scumpe orașe se găsesc în Europa de Vest și de Nord”.

Expertul a avertizat că simpla comparație a valorilor nominale poate conduce la concluzii eronate.

„În același timp, chiriile mai mici din Europa Centrală și de Est nu înseamnă neapărat că locuințele sunt mai accesibile, deoarece salariile locale sunt adesea și ele mai mici. Prin urmare, analizarea doar a nivelurilor chiriilor poate fi înșelătoare fără a lua în considerare veniturile”, a adăugat el.

Potrivit aceluiași specialist, creșterea chiriilor observată în ultimii ani a fost alimentată de revenirea cererii urbane după pandemie, majorarea populației în anumite centre economice, fluxurile de migrație, costurile mai ridicate ale construcțiilor și creșterea ratelor dobânzilor. În plus, accesul mai dificil la credite ipotecare a determinat mai multe gospodării să rămână în piața de închiriere, sporind astfel presiunea asupra ofertei disponibile.

Datele Eurostat utilizate în această analiză se referă la semestrul al doilea din 2025 și au fost obținute printr-o metodologie armonizată la nivel european, validată inclusiv prin consultarea agenților imobiliari din fiecare țară. Studiul exclude utilitățile și alte cheltuieli asociate locuirii și vizează exclusiv locuințe nemobilate, de bună sau foarte bună calitate, fără caracteristici de lux.