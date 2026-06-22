O nouă oportunitate de carieră în România. Ministerul Justiției organizează examen pentru experți tehnici

Ministerul Justiției a anunțat organizarea unei noi sesiuni de examen pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Instalații pentru construcții”. Candidații interesați se pot înscrie până la sfârșitul lunii iulie, iar examenul va avea loc în luna septembrie, la București. Pentru participare este necesară plata unei taxe de 1.000 de lei și depunerea unui dosar care conține mai multe documente justificative.

Ministerul Justiției a publicat anunțul oficial privind organizarea examenului pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar în specializarea „Instalații pentru construcții”.

Examenul este programat pentru 23 septembrie 2026, în municipiul București, iar persoanele interesate se pot înscrie în perioada 11 iunie – 31 iulie 2026, inclusiv.

Candidații vor susține o probă scrisă de tip grilă, formată din 100 de întrebări.

Dintre acestea, 60 de întrebări vor verifica nivelul cunoștințelor de specialitate și gradul de însușire a actelor normative specifice domeniului, iar 40 de întrebări vor viza dispozițiile din Codul de procedură civilă și Codul de procedură penală referitoare la expertiză, precum și legislația care reglementează activitatea experților tehnici judiciari, drepturile și obligațiile acestora.

Potrivit Ministerului Justiției, examenul este promovat de candidații care obțin cel puțin nota 6.

Pentru a fi declarați admiși, aceștia trebuie să acumuleze minimum 40 de puncte la întrebările din specializarea pentru care candidează și cel puțin 20 de puncte la întrebările privind legislația procesuală și activitatea de expertiză tehnică judiciară.

Dosarele de înscriere pot fi depuse în mai multe moduri.

Candidații pot merge personal la sediul Ministerului Justiției din București, pe strada Apolodor nr. 17, sectorul 5, sau la biroul local pentru expertize judiciare tehnice și contabile din cadrul tribunalului în raza căruia își au domiciliul.

De asemenea, documentele pot fi trimise prin poștă ori curier rapid sau prin mijloace electronice, utilizând Punctul de Contact Unic Electronic ori adresa de e-mail pusă la dispoziție de Ministerul Justiției.

Instituția atrage atenția că documentele transmise prin e-mail nu pot depăși 20 MB, iar în cazul în care apar erori la transmitere, dosarul trebuie retransmis în termen, respectând limita maximă admisă.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă mai multe documente, printre care:

cererea de înscriere;

copia actului de identitate;

copia diplomei de studii superioare;

documente care dovedesc o vechime de minimum trei ani în specialitate;

certificatul de cazier judiciar sau acordul pentru obținerea acestuia de către Ministerul Justiției;

recomandare privind buna reputație profesională și socială;

fișa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii;

dovada plății taxei de înscriere;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul documentelor emise într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, acestea trebuie însoțite de traduceri autorizate în limba română și, după caz, de documentele privind recunoașterea studiilor.

Participarea la examen este condiționată de plata unei taxe de 1.000 de lei.

Aceasta poate fi achitată fie la casieria Ministerului Justiției, fie prin transfer bancar în contul instituției.

Ministerul avertizează candidații să completeze corect ordinul de plată, folosind codul fiscal al Ministerului Justiției (4265841) și nu codul numeric personal al persoanei care efectuează plata, pentru a evita eventualele erori de procesare.

După încheierea perioadei de înscriere, Ministerul Justiției va verifica îndeplinirea condițiilor de participare.

Rezultatele acestei etape vor fi publicate în data de 27 august 2026, urmând ca examenul propriu-zis să fie organizat aproape o lună mai târziu, pe 23 septembrie 2026, la București.