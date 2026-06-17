Petrolul se ieftinește puternic după semnalele privind revenirea Iranului pe piață. Investitorii așteaptă decizia noului șef al FED

Prețurile petrolului au continuat să scadă miercuri, după informațiile potrivit cărora exporturile de petrol ale Iranului ar putea reveni pe piața internațională. Evoluția a alimentat speranțele privind temperarea inflației la nivel global și a influențat piețele financiare, în timp ce investitorii urmăresc cu atenție prima ședință a Rezervei Federale a SUA condusă de Kevin Warsh.

Cotațiile petrolului Brent au coborât sub nivelul de 80 de dolari pe baril, marcând o scădere semnificativă față de maximele atinse anterior. Mișcarea vine după apariția unor informații potrivit cărora Statele Unite ar putea relaxa sancțiunile impuse exporturilor de petrol iranian, în cadrul unui acord destinat încheierii conflictului din regiune.

Posibilitatea revenirii unei cantități importante de petrol iranian pe piață este văzută de investitori ca un factor care ar putea contribui la echilibrarea raportului dintre cerere și ofertă și, implicit, la reducerea presiunilor asupra prețurilor la energie.

Analiștii estimează că exporturile Iranului ar putea reprezenta aproximativ 2% din consumul mondial de petrol, însă avertizează că efectele nu vor fi imediate și vor depinde de implementarea efectivă a acordului și de stabilitatea situației geopolitice.

Scăderea prețului petrolului a avut efecte și asupra piețelor obligațiunilor. Randamentele titlurilor de stat au înregistrat corecții în mai multe economii importante, investitorii anticipând o reducere a presiunilor inflaționiste.

În Japonia și Australia, randamentele obligațiunilor guvernamentale pe termen lung au coborât, semnalând o creștere a interesului pentru active considerate mai sigure.

Totuși, incertitudinile rămân ridicate. Deși acordul dintre Washington și Teheran este așteptat să fie semnat în zilele următoare, puține detalii au fost confirmate oficial până în prezent. În plus, perturbările recente din Strâmtoarea Hormuz au afectat fluxurile energetice și au contribuit la reducerea rezervelor strategice de petrol.

Un alt punct de interes pentru investitori este reuniunea Rezervei Federale a SUA. Deși piețele nu se așteaptă la modificarea dobânzii de referință, declarațiile noului președinte al instituției, Kevin Warsh, sunt urmărite cu atenție.

Investitorii încearcă să înțeleagă dacă noua conducere a băncii centrale va menține o abordare prudentă în ceea ce privește politica monetară sau dacă va lăsa deschisă posibilitatea unor noi majorări de dobândă.

Evoluția dolarului a fost limitată în ultimele zile, în timp ce moneda europeană s-a menținut în apropierea nivelului de 1,16 dolari pentru un euro. De asemenea, yenul japonez a rămas relativ stabil, în ciuda recentei majorări de dobândă operate de banca centrală a Japoniei.

Piețele de acțiuni din Asia au înregistrat mișcări moderate. Investitorii au analizat atât perspectivele privind politica monetară americană, cât și evoluțiile din sectorul tehnologic.

În Taiwan, acțiunile gigantului TSMC au scăzut, influențând negativ indicele principal al bursei locale. În schimb, companiile din domeniul inteligenței artificiale au susținut piețele chineze, compensând parțial efectele unor date slabe privind consumul intern.

Indicele MSCI Asia-Pacific, fără Japonia, a rămas aproape neschimbat, semn că investitorii preferă să adopte o atitudine de așteptare înaintea deciziilor importante din această săptămână.

Pe piața materiilor prime, aurul a recuperat o parte din pierderile înregistrate în ultimele luni și a revenit peste pragul de 4.300 de dolari pe uncie.

Și bitcoinul a consemnat o evoluție pozitivă, menținându-se peste nivelul de 64.000 de dolari și apropiindu-se de 66.000 de dolari.

Investitorii rămân însă concentrați pe două elemente-cheie care pot influența direcția piețelor în perioada următoare: acordul dintre SUA și Iran și mesajele care vor veni din partea Rezervei Federale privind viitorul dobânzilor în cea mai mare economie a lumii.