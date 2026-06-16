Companiile americane profită de optimismul piețelor. Cererea de finanțare a depășit 40 de miliarde de dolari
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Companiile din Statele Unite au profitat de optimismul investitorilor după acordul preliminar dintre Washington și Teheran privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Numai luni, firmele au încercat să atragă peste 40 de miliarde de dolari de pe piețele de credit, profitând de condițiile mai favorabile de finanțare.
Scăderea prețului petrolului, creșterea burselor și reducerea așteptărilor privind noi majorări ale dobânzilor au creat un context favorabil pentru emisiunile de obligațiuni și credite.
Nvidia și alte companii importante au lansat finanțări de miliarde de dolari
Printre cele mai mari nume care au apelat la investitori se numără Nvidia, care urma să fie cel mai important emitent din segmentul obligațiunilor cu rating investment grade.
În paralel, compania Qnity Electronics a lansat una dintre cele mai mari oferte adresate investitorilor din piața creditelor cu grad mai ridicat de risc, într-un moment în care randamentele obligațiunilor speculative au continuat să scadă.
Specialiștii din industrie susțin că apetitul investitorilor pentru datoria corporativă rămâne foarte ridicat, potrivit Bloomberg.
Tom Murphy, director pentru credite investment grade la Columbia Threadneedle, a declarat că fundamentele companiilor sunt foarte solide, iar condițiile din piață sunt excelente pentru cei care doresc să se finanțeze.
Potrivit acestuia, piețele sunt în prezent complet deschise pentru emitenți.
Cererea ridicată pentru obligațiuni corporative susține activitatea de finanțare
Analiștii subliniază că acordul dintre SUA și Iran a îmbunătățit sentimentul din piețe, însă multe companii erau pregătite să se împrumute chiar și înaintea acestui anunț.
Pe parcursul anului, investitorii au continuat să caute plasamente cu randamente atractive, ceea ce a menținut cererea pentru obligațiunile corporative la niveluri ridicate.
În plus, în ciuda conflictului din Orientul Mijlociu, diferențele de randament dintre obligațiunile corporative și titlurile de stat au rămas relativ stabile, semn că investitorii nu au perceput o deteriorare majoră a riscului.
Michael Marzouk, manager de portofoliu la Aristotle Pacific Capital, a explicat că fondurile specializate în credite sindicalizate dispun încă de lichidități importante, iar situația financiară a companiilor rămâne, în general, sănătoasă.
O parte din bani sunt folosiți pentru refinanțări și achiziții importante
Cea mai mare parte a finanțărilor lansate luni are ca scop refinanțarea unor datorii existente, însă există și tranzacții legate de achiziții importante.
Un grup de bănci coordonat de Banco Santander a lansat un credit sindicalizat de 2,5 miliarde de dolari pentru finanțarea achiziției unor active de producție a energiei electrice de către LS Power de la Constellation Energy.
În paralel, băncile au început și vânzarea unui credit de 2,75 miliarde de dolari destinat susținerii achiziției unei participații majoritare în divizia Castrol a grupului BP de către Stonepeak Partners.
Investitorii urmăresc acum deciziile Rezervei Federale
Analiștii Bank of America consideră că o eventuală continuare a procesului de normalizare a situației din Orientul Mijlociu ar putea reduce și mai mult costurile de finanțare pentru companii.
În același timp, prețurile mai mici la energie ar putea susține sectoarele economice ciclice și ar contribui la reducerea presiunilor inflaționiste.
Companiile încearcă însă să profite rapid de această perioadă favorabilă. Miercuri este programată ședința de politică monetară a Rezervei Federale a SUA, eveniment care ar putea capta atenția investitorilor și reduce interesul pentru noile emisiuni de datorie.
De asemenea, săptămâna aceasta este mai scurtă pe fondul unei sărbători naționale în Statele Unite, iar piețele urmăresc și alte evenimente majore care pot afecta lichiditatea și activitatea de tranzacționare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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