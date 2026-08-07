Suntem la limită în fața caniculei: temperaturile au depășit praguri istorice. La ce să ne așteptăm

Valul de căldură care afectează Europa Centrală și de Est a dus la înregistrarea unor temperaturi fără precedent în mai multe țări, în timp ce condițiile meteorologice extreme au favorizat apariția incendiilor de vegetație și au accentuat seceta în mai multe regiuni ale continentului.

Slovacia, Austria și Ungaria se numără printre statele care au raportat valori record ale temperaturilor. Joi, agenția hidrometeorologică slovacă a anunțat că o temperatură maximă de 42 de grade Celsius a fost atinsă la Dolné Plachtince, reprezentând un nou record pentru această perioadă.

În Austria, temperaturile au ajuns miercuri la 41,2 grade Celsius, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată în această țară. Ungaria a fost, de asemenea, afectată de temperaturile extreme, iar autoritățile au monitorizat impactul asupra infrastructurii energetice și asupra resurselor de apă.

Situația meteorologică dificilă a avut efecte și asupra producției de energie din regiune. În Polonia, autoritățile au fost nevoite să oprească centralele electrice pe cărbune Kozienice și Połaniec, după ce nivelul scăzut al apei din râul Vistula a limitat posibilitatea utilizării apei pentru răcire.

Premierul polonez Donald Tusk le-a cerut angajatorilor să acorde o atenție sporită condițiilor de lucru în perioada de caniculă și să asigure acces la aer condiționat și apă rece pentru angajați.

În Ungaria, premierul Péter Magyar a transmis joi un mesaj pe platforma X referitor la situația centralei nucleare care fusese temporar oprită. El a precizat că aceasta urma să revină la funcționare și a menționat evoluția nivelului Dunării și prognozele de precipitații din Austria.

„Veste bună: suntem deja cu nouă centimetri peste punctul minim al Dunării de duminică, iar în bazinele hidrografice austriece se așteaptă ploaie”, a scris el. „Una dintre turbinele centralei nucleare Paks funcționează. Indiferent de acest lucru, în ziua caniculară de astăzi va exista în continuare o nevoie puternică de reduceri voluntare ale consumului de energie electrică.”

În Germania, activiștii climatici au organizat proteste în fața cancelariei, solicitând măsuri guvernamentale suplimentare pentru protejarea populației în perioadele de căldură extremă. Protestatarii au cerut reducerea utilizării combustibililor fosili.

Potrivit unor estimări recente ale Institutului Robert Koch, aproximativ 11.900 de persoane au murit în Germania în această vară din cauza temperaturilor ridicate.

„Această căldură extremă și consecințele sale sunt rezultatul unei politici privind combustibilii fosili care este complet iresponsabilă și extrem de periculoasă”, a declarat Annkatrin Schwirten, de la Fridays for Future Berlin. „Nu trebuie să ne obișnuim cu mii de decese legate de căldură în fiecare vară.”

Temperaturile ridicate, seceta prelungită și lipsa umidității din sol au creat condiții favorabile pentru extinderea incendiilor de vegetație în mai multe zone ale Europei. Fenomenele extreme au afectat populațiile locale, infrastructura și ecosistemele.

Paweł Pomian, reprezentant al organizației poloneze de mediu EKO-UNIA, a afirmat că „centralele electrice care provoacă schimbările climatice devin din ce în ce mai mult victime ale acestora”, adăugând că efectele condițiilor extreme din această vară, asociate cu utilizarea combustibililor fosili, reprezintă un „semnal de alarmă nu doar pentru Polonia, ci pentru întreaga Europă”.

„Cu cât dezvoltăm mai repede energia eoliană și solară – tehnologii care necesită cea mai puțină apă pentru a genera electricitate – cu atât putem proteja mai bine atât securitatea energetică, cât și râurile noastre”, a spus el.

Datele Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii arată că aproximativ 500.000 de hectare au ars în Uniunea Europeană de la începutul anului, cele mai mari suprafețe afectate fiind raportate în Spania și Franța. În Ucraina, alte aproximativ 292.000 de hectare au fost distruse de incendii.

Intensitatea incendiilor, determinată de temperaturile ridicate, uscăciunea vegetației și vântul puternic, a stabilit noi recorduri pentru această perioadă a anului în mai multe țări.

În Austria, nivelul incendiilor cumulate este de peste două ori mai ridicat decât precedentul record înregistrat pentru această perioadă. În Cehia, unde a fost stabilit un nou record național de temperatură la începutul verii, condițiile favorabile incendiilor de la începutul lunii august au fost cu peste 50% mai severe decât recordul anterior. În Slovacia, situația a fost cu 32% mai gravă față de precedentul record.

O analiză rapidă realizată săptămâna trecută de consorțiul World Weather Attribution a arătat că încălzirea globală a crescut probabilitatea apariției vremii calde, uscate și cu vânt puternic în luna precedentă, de cel puțin 20 de ori în Spania și de două ori în Franța.