Bursă pentru absolvenți, în București. Tinerii își pot găsi un loc de muncă pe 9 octombrie, la Palatul Național al Copiilor

Tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă vor avea, pe 9 octombrie 2026, o nouă oportunitate de a intra în contact direct cu angajatorii. AMOFM București organizează Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți, la Palatul Național al Copiilor, pentru facilitarea angajării.

Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București organizează, pe 9 octombrie 2026, Bursa generală a locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul este destinat tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă și urmărește să le faciliteze accesul la noi oportunități de angajare, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Bursa va avea loc la Palatul Național al Copiilor, situat pe Bulevardul Tineretului nr. 8-10, sector 4, București. Participarea la eveniment este gratuită.

Potrivit AMOFM București, evenimentul are ca obiectiv creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin corelarea cererii cu oferta existentă pe piață. Totodată, bursa va facilita dialogul direct dintre angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Angajatorii care au posturi vacante și doresc să participe la eveniment pot depune situația privind locurile de muncă disponibile la sediul AMOFM București, din strada Spătaru Preda nr. 12, sector 5. Documentele pot fi transmise și la adresa de e-mail amofm.buc@anofm.gov.ro sau la agențiile de sector.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) aplică politicile și strategiile privind ocuparea forței de muncă și formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, elaborate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Printre principalele obiective ale ANOFM se numără stimularea ocupării și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, precum și sprijinirea încadrării tinerilor absolvenți în muncă, printr-un proces coerent de tranziție de la sistemul educațional la piața muncii.

Instituția urmărește, de asemenea, prevenirea șomajului și stimularea participării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la serviciile de formare profesională și de evaluare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale.

Un alt obiectiv este creșterea șanselor de ocupare și a incluziunii sociale pentru categoriile de persoane care întâmpină dificultăți la încadrarea în muncă, prin servicii și măsuri active de stimulare a ocupării.

ANOFM asigură totodată protecția persoanelor expuse riscului de a-și pierde locul de muncă, în cadrul sistemului asigurărilor pentru șomaj. Instituția are și rolul de a proteja salariații angajatorilor aflați în insolvență, în condițiile prevăzute de Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare.

ANOFM facilitează libera circulație a lucrătorilor în statele membre ale Uniunii Europene și în statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European, precum și în alte state cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenții.