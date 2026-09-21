Deszăpezirea începe pe Transfăgărășan! Utilajele au fost pregătite după răcirea vremii și primele ninsori

DRDP Brașov a pregătit utilajele de deszăpezire pentru Transfăgărășan, în condițiile în care meteorologii ANM anunță o răcire accentuată și temperaturi sub zero grade în nopțile următoare.

Transfăgărășanul intră deja în atenția drumarilor, după ce meteorologii au anunțat o răcire accentuată și temperaturi negative în timpul nopților. DRDP Brașov a pregătit mai multe utilaje de deszăpezire pentru eventuale intervenții, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vânt puternic și precipitații mixte la altitudini mari.

DRDP Brașov a anunțat luni, 21 septembrie 2026, că pe Transfăgărășan au fost echipate deja câteva utilaje de deszăpezire, pentru a putea interveni dacă situația o va impune. Decizia vine în contextul prognozei pentru următoarele zile și, în special, pentru nopțile în care temperaturile vor coborî sub zero grade.

„Pe #Transfăgărășan ne pregătim deja de deszăpezire! Având în vedere prognoza pe următoarele zile (și mai ales nopți) cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, am echipat deja câteva utilaje de #deszăpezire cu care să intervenim, dacă va fi cazul”, a transmis DRDP Brașov.

Instituția le recomandă, totodată, șoferilor care intenționează să parcurgă Transfăgărășanul în următoarele zile să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum.

Pregătirea utilajelor vine după ce ANM a emis o informare meteorologică valabilă din 21 septembrie, ora 10, până în 24 septembrie, ora 10. Sunt vizate intensificări ale vântului, o răcire accentuată și ploi moderate cantitativ.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare luni, 21 septembrie, în cea mai mare parte a țării, iar marți, 22 septembrie, în Oltenia, local în Banat, Muntenia și la munte. Vitezele vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă pot ajunge la 70-80 km/h.

Temperaturile vor scădea accentuat, în medie cu 8-12 grade, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri și în partea de sud.

Maximele termice se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. În nopțile de marți spre miercuri, 22/23 septembrie, și de miercuri spre joi, 23/24 septembrie, minimele vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiuni, unde există condiții pentru apariția brumei.

Meteorologii au anunțat și perioade cu averse, temporar însoțite de descărcări electrice. Luni, acestea vor apărea în nord, centru, est și sud-est, iar ulterior și în restul țării. Izolat poate cădea grindină, în special în sud-est în seara zilei de luni și în sud marți după-amiază.

Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, la 20-30 de litri pe metru pătrat. Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, sunt posibile temporar precipitații sub formă de măzăriche, lapoviță și ninsoare.

ANM a emis și o atenționare meteorologică Cod Galben pentru luni, 21 septembrie, în intervalul 10:00-21:00. Aceasta vizează intensificări ale vântului în Oltenia, sud-vestul și nord-estul Munteniei, centrul și sudul Moldovei, cea mai mare parte a Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

În aceste zone, vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri poate ajunge la 80-90 km/h.