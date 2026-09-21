Google, amendă de 403 milioane de euro. Ce încălcări ale GDPR au fost descoperite după șase ani de anchetă

Google a fost sancționat cu 403 milioane de euro de autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, după o anchetă de șase ani privind gestionarea informațiilor de localizare ale utilizatorilor. Investigația a vizat trei funcționalități și a identificat încălcări ale GDPR privind legalitatea, transparența și păstrarea datelor.

Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor a încheiat o anchetă care a durat șase ani și a vizat modul în care Google a urmărit și stocat datele privind locația utilizatorilor. În urma investigației, gigantul tehnologic a fost sancționat cu o amendă de 403 milioane de euro.

Comisia pentru Protecția Datelor (DPC) din Irlanda, autoritatea principală de reglementare a Google în Uniunea Europeană, a deschis ancheta în februarie 2020, după mai multe plângeri depuse de organizații europene pentru drepturile consumatorilor, printre care BEUC.

Investigația a analizat trei funcționalități ale Google: „Activitate de pe web și din aplicații” (Web & App Activity), „Istoricul locațiilor” (Location History) și „Precizia locației” (Location Accuracy). Verificările au vizat perioada cuprinsă între 25 mai 2018, data intrării în vigoare a GDPR, și 4 februarie 2020.

DPC a constatat că Google a încălcat prevederile GDPR în mai multe privințe. Potrivit autorității, compania nu a prelucrat datele de localizare în mod legal și echitabil prin intermediul funcționalităților „Activitate de pe web și din aplicații” și „Istoricul locațiilor”. În cazul funcționalității „Precizia locației”, Google nu a reușit să demonstreze că respectă principiile legalității, echității și transparenței.

Autoritatea irlandeză a mai stabilit că Google nu și-a îndeplinit obligațiile de transparență în cazul tuturor celor trei funcționalități. În plus, compania a păstrat datele de localizare ale utilizatorilor pentru o perioadă mai lungă decât era necesar.

Comisarul adjunct al DPC, Graham Doyle, a arătat că datele privind locația pot dezvălui informații extrem de personale despre oameni, inclusiv atunci când sunt corelate indirect cu alte date deținute de Google.

Potrivit lui, deficiențele constatate în modul în care Google a gestionat aceste date puteau face ca utilizatorii să nu știe că locația lor era utilizată pentru scopuri precum influențarea reclamelor afișate sau identificarea intereselor personale. În aceste condiții, utilizatorii riscau să piardă controlul asupra propriilor date cu caracter personal.

Doyle a mai arătat că păstrarea datelor de localizare pentru o perioadă mai lungă decât era necesar a accentuat această pierdere a controlului asupra informațiilor personale.

Pe lângă amenda de 403 milioane de euro, DPC a dispus ca Google să își alinieze practicile de prelucrare a datelor la normele în vigoare în termen de șase luni.

Decizia a fost adoptată de comisarii pentru protecția datelor Des Hogan, Dale Sunderland și Niamh Sweeney, în urma cooperării cu autoritățile de supraveghere omoloage din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

DPC a anunțat că va publica integral textul deciziei la momentul oportun.

Amenda se adaugă unei liste tot mai lungi de sancțiuni aplicate Google în ultimii ani de autoritățile de reglementare europene și naționale. Sancțiunile au vizat domenii precum concurența, publicitatea și protecția datelor.

Măsura vine într-un context în care modul în care marile companii de tehnologie gestionează datele utilizatorilor în Uniunea Europeană este supus unei monitorizări tot mai atente. Autoritățile de reglementare au demonstrat, de asemenea, că sunt dispuse să aplice sancțiuni substanțiale chiar și la mai mulți ani după declanșarea investigațiilor.