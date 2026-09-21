România și SUA vor să extindă cooperarea în domeniul securității. Cătălin Predoiu: Putem și trebuie să mergem mai departe

România și Statele Unite vor să consolideze cooperarea în combaterea criminalității organizate, securitatea frontierelor și gestionarea noilor amenințări. Vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a discutat despre aceste priorități cu o delegație a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA.

Delegația americană a fost condusă de John Gountanis, subsecretar adjunct al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA pentru Strategie, Politici și Planificare.

Discuțiile au vizat mai multe componente ale cooperării dintre cele două țări în domeniul securității. Printre acestea se numără combaterea criminalității organizate transnaționale, securitatea frontierelor, traficul de droguri și de migranți, migrația ilegală și răspunsul la amenințările emergente.

Cele două părți au reafirmat importanța relației dintre România și Statele Unite și rolul cooperării în domeniul afacerilor interne pentru securitatea celor două state și a regiunii.

O atenție deosebită a fost acordată rețelelor infracționale care operează dincolo de frontiere și sunt implicate în traficul de droguri, traficul de persoane și de migranți, precum și în alte forme de criminalitate gravă.

Partea română a susținut aprofundarea cooperării operaționale cu Departamentul pentru Securitate Internă al SUA.

Printre direcțiile avute în vedere se află accelerarea schimbului de informații, transferul de expertiză și bune practici și dezvoltarea unor noi forme de colaborare care să permită autorităților să răspundă mai eficient amenințărilor cu caracter transnațional.

Discuțiile au abordat și necesitatea adaptării instrumentelor folosite de autorități la noile riscuri de securitate. Cele două părți au vorbit despre proiecte comune, schimburi de experiență și mecanisme moderne pentru îmbunătățirea capacității de prevenire și răspuns.

Securitatea frontierelor a reprezentat o altă temă importantă a întrevederii.

În contextul actualelor schimbări geopolitice și de securitate, Cătălin Predoiu a susținut că Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite poate fi extins inclusiv în domenii în care securitatea se intersectează cu tehnologia și dezvoltarea economică.

Ministrul Afacerilor Interne a legat consolidarea securității de capacitatea României de a atrage investiții și de a dezvolta relațiile economice cu Statele Unite.

Potrivit acestuia, instituțiile capabile să protejeze cetățenii și frontierele, alături de o cooperare internațională eficientă, contribuie atât la reziliența statului, cât și la crearea unui mediu favorabil investițiilor.

„Parteneriatul Strategic are, în opinia mea, un potențial care poate fi valorificat suplimentar atât în planul securității, cât și în cel economic. Securitatea, stabilitatea și prosperitatea sunt legate între ele. O Românie sigură și puternică este un partener mai valoros pentru Statele Unite, un loc mai bun pentru investiții și, înainte de toate, o țară mai sigură pentru cetățenii săi”, a declarat Cătălin Predoiu.

Vicepremierul a susținut că relația dintre cele două țări trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru populație.

„Pentru cetățeni, cooperarea internațională în domeniul securității trebuie să producă rezultate concrete: frontiere mai sigure, rețele criminale destructurate, combaterea mai eficientă a traficului de droguri și de persoane și o capacitate mai mare a statului de a anticipa și contracara noile amenințări”, a afirmat ministrul Afacerilor Interne.

Predoiu a precizat că România și Statele Unite au construit deja mecanisme de cooperare și că autoritățile române intenționează să continue colaborarea cu partenerii americani pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

La finalul întâlnirii, reprezentanții celor două state și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul direct și de a identifica noi proiecte și instrumente de cooperare în domeniile de interes comun.