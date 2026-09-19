Prognoza meteo, 19 septembrie: temperaturi de până la 32 de grade. Apoi, vremea se schimbă brusc

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru sâmbătă, 19 septembrie. Meteorologii anunță o vreme călduroasă cu temperaturi de vară în majoritatea zonelor țării.

Meteorologii ANM anunță un final de săptămână cu vreme caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade la amiază, iar valorile vor fi ridicate pentru această perioadă.

Vremea se menține caldă în multe regiuni, însă în anumite zone sunt prognozate averse și descărcări electrice. Fenomenele vor apărea mai ales în Moldova, nordul Munteniei și în zona montană.

În timpul ploilor, vântul va avea unele intensificări. În București, temperaturile maxime vor ajunge la 29-30 de grade, în timp ce la Cluj valorile termice vor urca până la 22 de grade. După acest interval cu temperaturi ridicate, vremea se va schimba, iar de luni este prognozată o răcire în toată țara.

Pentru ziua de 19 septembrie, vremea va fi caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali, în Moldova și în nordul Munteniei.

Pe arii restrânse se vor produce averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 2-5 l/mp și, izolat, pot depăși 15-20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar poate avea intensificări în timpul ploilor, cu viteze de 40-45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 32 de grade.

Cele mai ridicate valori termice sunt așteptate în sudul Banatului și al Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri va fi ceață. În celelalte intervale, cerul va rămâne variabil, iar diferențele de temperatură vor fi mai evidente între regiunile țării.

În București, vremea va fi caldă pe 19 septembrie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, în timp ce temperatura minimă se va situa între 13 și 15 grade. Pe parcursul zilei, înnorările vor fi variabile.

La munte, vremea va fi de asemenea caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara în zona Carpaților Orientali și Meridionali. Pe arii restrânse sunt prognozate averse, cu cantități de apă de 2-5 l/mp și, izolat, de peste 15-20 l/mp. Vor fi și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor, când vitezele pot ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile vor varia în funcție de altitudine și de regiunea montană.