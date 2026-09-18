Prognoza meteo, 18 septembrie. Unde va fi aproape ca în mijlocul verii și unde vor fi averse

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru vineri, 18 septembrie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 32 de grade în sudul Olteniei.

Instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată după-amiaza și seara, în special în zona Carpaților Meridionali și de Curbură. În aceste regiuni, dar și în alte zone ale țării, sunt posibile averse și descărcări electrice. Ploile vor avea, în general, caracter local și vor fi slabe cantitativ.

Pe timpul dimineții, cerul va fi mai mult senin, însă vor apărea temporar înnorări în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului. În Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei sunt posibile ploi slabe, cu acumulări de 1…5 l/mp.

Precipitații slabe sunt posibile, izolat, și în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, iar în anumite zone poate avea ușoare intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 3 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

În cursul zilei de vineri, valorile termice vor avea evoluții diferite de la o regiune la alta. Temperaturile diurne vor scădea față de ziua precedentă în vestul, centrul și nordul țării, în timp ce în sud vor crește ușor. Raportat la mediile climatologice, vremea va rămâne caldă în cea mai mare parte a țării.

În sud-est, cerul va fi mai mult senin. În celelalte regiuni vor exista perioade cu înnorări temporare, iar local se vor produce averse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2…8 l/mp, însă izolat pot depăși 10…15 l/mp.

Aversele sunt prognozate în Maramureș, local în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali. Ploi sunt posibile pe arii restrânse și în Banat, Crișana, Transilvania, nordul Moldovei, precum și în restul zonei montane.

Unele dintre averse pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensitate slabă până la moderată, cu ușoare intensificări asociate ploilor, când rafalele pot ajunge la 40…45 km/h.

Temperaturile maxime prognozate pentru 18 septembrie vor fi cuprinse între 21 de grade în Maramureș și 32 de grade în sudul Olteniei. Diferențele termice dintre regiuni vor fi astfel de 11 grade.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor ajunge la 18 grade pe litoral. În unele zone, ceața se va forma izolat, atât în cursul nopții, cât și în prima parte a zilei.

Pentru București, meteorologii anunță o vreme frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. În Capitală, temperatura maximă va ajunge la 29…30 de grade, în timp ce minima se va situa între 13 și 15 grade.