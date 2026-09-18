Planul lui Erdogan pentru un nou mandat în Turcia. Cum poate candida la alegerile din 2028

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intenționează să candideze pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale din 2028, potrivit principalului său consilier, Mehmet Ucum. Pentru ca o nouă candidatură să fie posibilă în condițiile descrise de acesta, Parlamentul ar trebui să declanșeze alegeri anticipate, iar actuala coaliție de guvernare nu dispune singură de voturile necesare.

Mehmet Ucum, consilier principal al președintelui turc, a declarat că alegerile ar putea avea loc pe 16 aprilie 2028, cu aproximativ o lună înainte de termenul normal.

„Dacă 360 de parlamentari susțin o decizie pentru convocarea unor noi alegeri, acestea vor avea loc pe 16 aprilie 2028”, a declarat Ucum, potrivit presei turce.

Declarația reprezintă prima confirmare venită din anturajul prezidențial că Erdogan, în vârstă de 72 de ani, intenționează să candideze din nou.

Devansarea scrutinului este importantă deoarece Constituția Turciei limitează numărul mandatelor prezidențiale. Declanșarea anticipată a alegerilor de către Parlament ar crea însă posibilitatea unei noi candidaturi a actualului președinte, explică France24.

Pentru declanșarea alegerilor anticipate este necesar votul a cel puțin 360 dintre cei 600 de parlamentari.

Partidul Justiției și Dezvoltării (AKP), condus de Erdogan, și aliatul său naționalist MHP dispun împreună de 326 de mandate. Coaliția ar avea astfel nevoie de sprijinul a cel puțin 34 de parlamentari din afara actualei majorități pentru a ajunge la pragul necesar.

Până acum, guvernul a susținut în repetate rânduri că alegerile vor avea loc la termen.

Speculațiile privind un scrutin anticipat au fost alimentate și de declarațiile recente ale lui Erdogan. În timpul unei vizite în provincia sa natală Rize, președintele a vorbit despre „alegerile care urmează”.

„În această unitate și solidaritate, îmi reafirm convingerea că, dacă Dumnezeu va voi, vom trece cu succes prin alegerile care urmează”, le-a spus Erdogan susținătorilor săi.

Purtătorul de cuvânt al AKP, Omer Celik, a respins însă interpretarea potrivit căreia declarația ar fi reprezentat un semnal privind organizarea anticipată a scrutinului.

Recep Tayyip Erdogan a ajuns la conducerea guvernului în 2003 și a îndeplinit trei mandate de premier înainte de a deveni președinte în 2014.

După referendumul constituțional din 2017, Turcia a trecut la un sistem prezidențial executiv. Noul sistem a intrat în vigoare după realegerea lui Erdogan în 2018. El a câștigat din nou alegerile prezidențiale în 2023.

După scrutinul din 2023, Erdogan declarase că acesta va fi ultimul său mandat. Anul trecut, în timpul discuțiilor privind modificarea Constituției, el afirma din nou că nu intenționează să candideze pentru încă un mandat prezidențial.

Discuțiile despre viitoarele alegeri au loc într-un context complicat pentru opoziția turcă. Ekrem Imamoglu, primarul Istanbulului și unul dintre principalii rivali politici ai lui Erdogan, se află în închisoare din martie 2025, în urma unei anchete de corupție despre care criticii săi susțin că este motivată politic.

Imamoglu fusese desemnat candidat pentru alegerile prezidențiale din 2028 în aceeași zi în care a fost încarcerat.

Între timp, după o decizie judecătorească ce a schimbat conducerea CHP, Ozgur Ozel a plecat și a înființat Yeni Parti, formațiune care a atras suficienți parlamentari pentru a deveni principala forță de opoziție.