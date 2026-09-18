Construcțiile accelerează în România. Creștere de 11,2% în primele șapte luni din 2026, potrivit INS

Volumul lucrărilor de construcții din România a crescut în primele șapte luni ale anului 2026 cu 11,2% față de aceeași perioadă din 2025, ca serie brută. Avansul a fost susținut în special de construcțiile noi și de clădirile rezidențiale. În luna iulie, comparativ cu iunie, lucrările de construcții au crescut cu 7,6%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2026, volumul lucrărilor de construcții a fost cu 11,2% mai mare, ca serie brută, comparativ cu intervalul similar din anul precedent.

Cea mai importantă creștere pe elemente de structură a fost înregistrată de lucrările de construcții noi, cu un avans de 14,2%. Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7%, iar reparațiile capitale cu 4%.

Pe categorii de construcții, clădirile rezidențiale au consemnat cea mai mare creștere, de 18,6%. Construcțiile inginerești au avansat cu 10,6%, iar clădirile nerezidențiale cu 7,5%.

Datele ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate indică, pentru primele șapte luni, o creștere totală de 8,2%. În această variantă de calcul, construcțiile noi au avansat cu 13,4%, întreținerea și reparațiile curente cu 6,3%, iar reparațiile capitale cu 2,9%.

Comparativ cu luna iunie 2026, volumul lucrărilor de construcții a crescut în iulie cu 7,6%, ca serie brută.

Toate cele trei categorii analizate de INS au înregistrat creșteri. Lucrările de întreținere și reparații curente au avansat cu 9,2%, reparațiile capitale cu 7,3%, iar construcțiile noi cu 7,2%.

În funcție de obiectul construcției, cea mai mare creștere lunară a fost înregistrată la clădirile nerezidențiale, de 11,4%. Clădirile rezidențiale au avut un avans de 9%, iar construcțiile inginerești de 5,3%.

După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate, creșterea totală față de iunie a fost mai redusă, de 1,4%. Lucrările de întreținere și reparații curente au crescut cu 7,3%, construcțiile noi cu 4,1%, iar reparațiile capitale cu 2,7%.

Raportarea la aceeași lună a anului trecut arată o evoluție mixtă. Ca serie brută, volumul total al lucrărilor de construcții a fost în iulie 2026 cu 2% peste cel din iulie 2025.

Construcțiile noi au crescut cu 6,4%. În schimb, lucrările de reparații capitale au scăzut cu 8,7%, iar cele de întreținere și reparații curente cu 3,2%.

Clădirile rezidențiale au înregistrat un avans anual de 10,8%, iar cele nerezidențiale de 1,3%. În cazul construcțiilor inginerești, INS indică o scădere de 0,5%.

Imaginea se schimbă atunci când sunt luate în calcul datele ajustate în funcție de zilele lucrătoare și sezonalitate. Față de iulie 2025, volumul total al lucrărilor de construcții a scăzut cu 8,3%.

Reparațiile capitale au coborât cu 11,8%, iar lucrările de întreținere și reparații curente cu 5,1%. Construcțiile noi au rămas pe plus, cu o creștere de 4,6%.

Tot în serie ajustată, lucrările la clădirile rezidențiale au crescut cu 9,6%, iar cele pentru clădirile nerezidențiale cu 0,2%. Construcțiile inginerești au înregistrat o scădere de 2,4%.

Datele INS arată astfel că, dincolo de variațiile lunare și de diferențele dintre seriile brute și cele ajustate, bilanțul primelor șapte luni ale anului rămâne pozitiv pentru sectorul construcțiilor, cu cele mai mari creșteri în zona construcțiilor noi și a clădirilor rezidențiale.