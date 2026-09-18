Bursa socială 2026-2027. Elevii eligibili primesc 300 de lei pe lună. Ce condiții trebuie respectate și până când se depun dosarele

Bursa socială 2026-2027. Bursele sociale acordate elevilor în anul școlar 2026-2027 sunt condiționate de veniturile obținute de părinți, criteriul fiind reprezentat de venitul mediu net lunar pe membru de familie. Deși noua Metodologie-cadru de acordare a burselor școlare pentru anul școlar 2026-2027 nu a fost încă aprobată, la aproape două săptămâni de la începerea cursurilor, școlile au început să transmită informații privind condițiile de acordare a burselor sociale și documentele necesare pentru dosare.

Dosarele pentru bursa socială trebuie depuse în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. Pentru anul școlar 2026-2027, termenul-limită este 2 octombrie 2026.

În anul școlar 2026-2027, cuantumul bursei sociale rămâne de 300 de lei pe lună. Valoarea burselor poate fi suplimentată de consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de sumele alocate de autoritățile administrației publice locale și de alte venituri obținute potrivit legii.

Bursa socială se acordă la cererea părinților pentru elevii proveniți din familii al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitării, realizat în perioada 1 septembrie 2025 – 31 august 2026, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie.

Pragul de venit este de 1.349,5 lei pe membru de familie. Potrivit informațiilor prezentate, din iulie 2026 salariul minim net în România este de 2.699 de lei, iar jumătate din această sumă reprezintă exact 1.349,5 lei.

La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie sunt luate în calcul toate veniturile nete realizate de membrii familiei, care sunt supuse impozitării. Prin venituri nete se înțelege totalitatea sumelor primite sau realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul pentru bursa socială trebuie să cuprindă cererea părintelui sau a reprezentantului legal și o declarație pe propria răspundere privind veniturile nete obținute în ultimele 12 luni anterioare cererii de către membrii familiei.

Este necesar și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea verificării respectării criteriilor de acordare a bursei.

La dosar trebuie depuse și documentele care dovedesc componența familiei. Pentru copiii cu vârsta sub 14 ani sunt necesare certificatele de naștere, iar pentru persoanele care au peste 14 ani sunt solicitate actele de identitate. De asemenea, trebuie prezentate actele referitoare la starea civilă existente la momentul depunerii cererii.

În funcție de situația familiei, pot fi necesare și alte documente. Printre acestea se numără declarația pe propria răspundere dată de ambii părinți necăsătoriți că locuiesc împreună, certificatul de divorț și convenția notarială încheiată în cadrul procesului de divorț atunci când există copii minori, precum și sentința judecătorească din care rezultă stabilirea domiciliului copilului sau copiilor la unul dintre părinți.

Dosarul poate include, după caz, certificatul de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest sau raportul de anchetă socială în cazul părinților dispăruți.

Este necesar și un extras de cont care să conțină IBAN-ul în care urmează să fie virată bursa.

Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinții, tutorii legal instituiți sau reprezentanții legali ai elevilor minori este realizată de una sau mai multe persoane desemnate de conducerea unității de învățământ.

Verificarea se face cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea, de către unitatea de învățământ, a unui document de la organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află beneficiarul. Documentul trebuie să ateste situația veniturilor declarate de părinte, reprezentantul legal sau elevul major.

Dacă personalul unității de învățământ are suspiciuni cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea bursei sociale, directorul sesizează situația autorităților administrației publice locale și solicită efectuarea unei anchete sociale de către autoritățile competente.

În cazul familiilor monoparentale a căror componență nu poate fi dovedită prin documentele prevăzute în metodologia-cadru, unitatea de învățământ poate solicita autorităților competente un raport de anchetă socială.

Personalul unităților de învățământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

Există și categorii de elevi care primesc bursa socială fără ca nivelul venitului mediu pe membru de familie să fie luat în considerare. În această situație se află elevii care au unul sau ambii părinți decedați, precum și elevii asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul sau plasamentul de urgență.

Bursa socială fără condiționarea de venitul familiei se acordă și elevilor care au deficiențe sau afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului. Acestea trebuie să fie încadrate potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 privind aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare. Afecțiunile sunt structurate tipologic potrivit aceluiași ordin.

O altă categorie este reprezentată de elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice care sunt școlarizați pentru o perioadă mai mare de patru săptămâni în cadrul programului Școala din spital sau la domiciliu.

De aceeași facilitate beneficiază elevii care revin, după școlarizarea în cadrul programului Școala din spital, în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior.

Pe listă se află și elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune, potrivit Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, acordarea bursei se face în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.