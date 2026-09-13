Debitul Dunării va crește până pe 19 septembrie. Ce arată prognoza hidrologilor pentru zilele următoare
Sursa foto: Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor şi Apele Române/Facebook - Dunărea
Debitul Dunării la intrarea în România va ajunge la 1.550 de metri cubi pe secundă până pe 19 septembrie, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Valoarea va rămâne mult sub media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 de metri cubi pe secundă. În aval de Porțile de Fier, evoluția va fi diferită în funcție de sector. Precipitațiile prognozate pot determina și creșteri ale nivelurilor și debitelor unor râuri mici.
Debitul Dunării va rămâne sub jumătatea mediei lunii septembrie
Debitul Dunării în secțiunea Baziaș se va menține inițial în jurul valorii de 1.250 de metri cubi pe secundă, după care va crește până la 1.550 de metri cubi pe secundă, conform prognozei INHGA valabile până pe 19 septembrie.
Chiar și după această creștere, debitul estimat la intrarea în țară va reprezenta mai puțin de jumătate din media multianuală a lunii septembrie, de 3.800 de metri cubi pe secundă.
Între Gruia și Călărași sunt prognozate creșteri ușoare în a doua parte a intervalului
În aval de Porțile de Fier, hidrologii estimează o scădere ușoară a debitelor în prima parte a perioadei analizate.
Ulterior, pe sectorul Gruia–Călărași, debitele vor crește ușor. Între Cernavodă și Tulcea, acestea se vor menține la valori relativ constante în a doua parte a intervalului.
Ploile pot crește debitele râurilor mici din zonele de deal și de munte
Pe râurile din jumătatea estică a țării, debitele vor crește duminică, pe fondul precipitațiilor prognozate și al propagării apei din amonte. Pe celelalte cursuri de apă, valorile vor fi relativ staționare, după care tendința va fi de ușoară scădere până la încheierea perioadei de prognoză.
Aversele pot produce însă creșteri locale pe râurile mici din regiunile deluroase și montane, pe întreaga durată a intervalului.
„Pe toată durata intervalului sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de deal şi de munte, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, sub formă de aversă”, precizează hidrologii.
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