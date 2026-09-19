Adio, schimbarea orei? Tot mai multe țări au renunțat. Ce se întâmplă în România

De două ori pe an, milioane de europeni își mută ceasurile înainte sau înapoi cu o oră. Practica nu mai este însă o regulă la nivel mondial, numeroase state renunțând de-a lungul timpului la schimbarea sezonieră. România continuă să aplice sistemul, iar în toamna anului 2026 va reveni la ora standard. La nivelul Uniunii Europene există de mai mulți ani un proiect pentru eliminarea schimbării orei, însă acesta este în continuare blocat.

În multe regiuni ale lumii, ceasurile nu mai sunt modificate în funcție de anotimp. Unele țări au renunțat la sistem după perioade îndelungate în care l-au aplicat, în timp ce altele nu îl folosesc în prezent.

Deciziile luate de-a lungul timpului nu au fost identice. Unele state au rămas permanent la ora standard, cunoscută în mod obișnuit drept „ora de iarnă”, în timp ce altele au preferat să păstreze o oră echivalentă celei de vară.

Rusia, de exemplu, nu mai schimbă sezonier ceasurile și utilizează permanent ora standard din 2014. Turcia a eliminat schimbarea sezonieră în 2016 și a rămas la ora de vară.

Brazilia a renunțat la sistem în 2019, iar Mexicul a făcut același pas în cea mai mare parte a teritoriului său în 2022, fiind păstrate unele excepții în zonele de frontieră cu Statele Unite.

Nici China și India nu utilizează schimbarea sezonieră a orei. Japonia a abandonat sistemul în 1951, iar Coreea de Sud nu îl mai aplică după 1988.

Situația diferă chiar și în interiorul unor țări. În Australia, spre exemplu, Queensland, Australia de Vest și Teritoriul de Nord nu aplică schimbarea sezonieră, în timp ce alte state australiene continuă să mute ceasurile.

În Uniunea Europeană, discuția privind eliminarea sistemului durează de mai mulți ani.

Comisia Europeană a prezentat în septembrie 2018 o propunere pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Inițiativa a venit după o consultare publică la care au fost primite aproximativ 4,6 milioane de răspunsuri, iar 84% dintre participanți s-au pronunțat pentru eliminarea modificării ceasurilor de două ori pe an.

Parlamentul European și-a adoptat poziția în martie 2019, susținând eliminarea schimbării sezoniere. Reforma nu a ajuns însă să fie aplicată.

Motivul este că statele membre, reunite în Consiliul UE, nu au ajuns la poziția comună necesară pentru continuarea și finalizarea procesului legislativ. În lipsa unui acord, actualul sistem rămâne în vigoare. La nivel european nu există în prezent niciun termen stabilit pentru adoptarea unei decizii finale.

România nu a renunțat la schimbarea sezonieră și trebuie să respecte în continuare sistemul aplicat la nivelul Uniunii Europene.

Regulile europene în vigoare prevăd trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie. România se numără printre statele UE aflate în fusul orar est-european.

În 2026, ultima duminică din octombrie este 25 octombrie. Prin urmare, schimbarea are loc în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie.

În România, ora 04:00 va deveni ora 03:00. Practic, ziua de 25 octombrie va avea 25 de ore, iar România va reveni la ora standard.

Propunerea europeană din 2018 prevedea încetarea schimbării coordonate a ceasurilor la nivelul UE, dar lăsa statelor membre posibilitatea de a-și stabili ora standard. Astfel, țările ar fi putut opta pentru păstrarea permanentă a unei ore corespunzătoare actualei ore de vară sau pentru ora standard.

Planul nu a fost însă adoptat, iar procedura legislativă figurează în continuare ca fiind blocată la nivelul Consiliului.

Până la o eventuală decizie europeană, România va continua, așadar, să mute ceasurile de două ori pe an. Următoarea modificare este programată pentru 25 octombrie 2026, când se va face trecerea de la ora de vară la ora standard.