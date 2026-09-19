Interzis șoferilor! Amenda de peste 4.000 de lei și permis suspendat timp de 90 de zile

O coloană blocată pe autostradă îi poate face pe unii șoferi să caute o scurtătură pe banda de urgență, însă câțiva metri parcurși în acest spațiu pot avea consecințe serioase. Codul Rutier face diferența între oprire și circulație și stabilește amenzi, puncte de penalizare și chiar suspendarea permisului.

Banda de urgență a autostrăzii este destinată exclusiv staționării în cazuri justificate și circulației autovehiculelor cu regim prioritar aflate în misiune. Aceasta nu poate fi folosită pentru evitarea traficului aglomerat, înaintarea mai rapidă spre o ieșire sau depășirea coloanelor de mașini.

Codul Rutier face diferența între oprirea nejustificată și deplasarea pe banda de urgență, iar sancțiunile aplicate diferă în funcție de fapta constatată. Conducătorii auto care folosesc acest spațiu fără un motiv prevăzut de lege riscă amendă din clasa a IV-a, reținerea permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 definește banda de urgență drept „subdiviziunea longitudinală suplimentară, situată la extremitatea din partea dreaptă a autostrăzii, în sensul de circulație, destinată exclusiv staționării autovehiculelor în cazuri justificate, precum și circulației autovehiculelor cu regim prioritar care se deplasează la intervenții sau în misiuni cu caracter de urgență”.

Prin urmare, banda de urgență nu este o bandă obișnuită de circulație și nu intră în numerotarea culoarelor de deplasare. Șoferii nu au voie să o folosească atunci când traficul este blocat, pentru a ajunge mai repede la o ieșire sau pentru a trece înaintea vehiculelor aflate în coloană.

Aceeași regulă este prevăzută la articolul 74 din Codul Rutier, care interzice circulația, oprirea sau staționarea autovehiculelor pe banda de urgență sau acostament, cu excepția cazurilor justificate și a autovehiculelor cu regim de circulație prioritar.

Accesul pe banda de urgență este permis autovehiculelor cu regim prioritar atunci când acestea se deplasează la intervenții sau în misiuni urgente. Pentru a beneficia de prioritate de trecere, vehiculele prevăzute de lege trebuie să aibă în funcțiune semnalele luminoase și sonore.

Păstrarea liberă a acestui culoar permite echipajelor de poliție, pompierilor, ambulanțelor și celorlalte structuri autorizate să ajungă la locul unei intervenții fără să fie blocate de coloanele formate pe autostradă. Un șofer care intră nejustificat pe banda de urgență poate împiedica sau întârzia deplasarea vehiculelor de intervenție.

Legislația rutieră reglementează distinct și situația în care un autovehicul rămâne în pană. Potrivit Regulamentului de aplicare a Codului Rutier, conducătorul trebuie să scoată imediat vehiculul în afara părții carosabile sau, dacă acest lucru nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori acostament, paralel cu axa drumului. În același timp, șoferul trebuie să ia măsuri pentru remedierea defecțiunii sau pentru remorcare.

Oprirea și circulația nejustificate pe banda de urgență reprezintă abateri distincte, pentru care Codul Rutier prevede sancțiuni diferite. Oprirea fără un motiv justificat se sancționează cu amendă din clasa a II-a, echivalentă în prezent cu o sumă cuprinsă între 865 și 1.081,25 lei, precum și cu trei puncte de penalizare. În cazul acestei fapte, permisul de conducere nu este suspendat în mod direct.

Sancțiunea este mai severă atunci când conducătorul auto folosește banda de urgență pentru a circula. Potrivit articolului 102 alin. (3) lit. h) din OUG nr. 195/2002, „circulația nejustificată a autovehiculelor pe banda de urgență a autostrăzilor” se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Clasa a IV-a cuprinde între 9 și 20 de puncte-amendă, ceea ce înseamnă, la valoarea aplicabilă în prezent, o sancțiune cuprinsă între 1.946,25 și 4.325 de lei. În această situație, permisul de conducere este reținut, conform articolului 111 alin. (1) lit. c) din același act normativ.

Legea nu condiționează aplicarea măsurii de parcurgerea unei anumite distanțe pe banda de urgență. Astfel, intrarea pe acest culoar pentru evitarea sau depășirea unei coloane poate atrage reținerea permisului și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile, chiar dacă deplasarea s-a făcut doar pe o porțiune scurtă.