Noi radare au apărut în România. Cum pot șoferii să deosebească e-SIGUR de celelalte sisteme

Șoferii întâlnesc în prezent mai multe tipuri de radare în România, însă dispozitivele instalate pe șosele nu au toate aceeași funcție. Sistemul e-SIGUR poate furniza probe pentru sancționarea abaterilor, în timp ce panourile cu fețe „zâmbitoare” au exclusiv un rol preventiv. În paralel, CNAIR pregătește amplasarea a 400 de camere video cu radar pe drumurile naționale și autostrăzi. Fiecare sistem funcționează diferit, iar amenda poate fi trimisă acasă numai în anumite situații.

Unele dintre cele mai noi radare în România sunt dispozitive educative instalate în aproape 150 de localități, cu scopul de a-i determina pe conducătorii auto să respecte limitele legale de viteză. Aparatele măsoară viteza vehiculului și afișează rezultatul pe un panou electronic amplasat la marginea drumului și sunt cunoscute sub denumirea de „radare care zâmbesc”..

Atunci când automobilul circulă în limita legală,pe ecranul „radarului care zâmbește” apare o față verde și zâmbitoare. Dacă viteza este prea mare, dispozitivul afișează o față roșie și încruntată, avertizându-l pe șofer că trebuie să încetinească.

„Radarele care zâmbesc” nu transmit Poliției informațiile necesare aplicării unei sancțiuni. Apariția feței roșii pe panou nu înseamnă, prin urmare, că proprietarul vehiculului va primi automat o amendă la domiciliu. Sistemul are rolul de a preveni accidentele și de a-i ajuta pe conducătorii auto să conștientizeze viteza cu care circulă. Proiectul, care include și amenajarea unor suprafețe antiderapante, a costat aproximativ 18 milioane de lei, fără TVA.

Sistemul e-SIGUR funcționează la nivel național din martie 2025 și poate fi utilizat de Poliția Rutieră pentru constatarea și sancționarea depășirii vitezei legale. Spre deosebire de panourile educative, echipamentele integrate în acest mecanism pot furniza înregistrări care stau la baza aplicării amenzilor.

Polițiștii folosesc inclusiv radare TruCAM II, amplasate pe trepiede în afara părții carosabile și în locuri vizibile. Dispozitivele înregistrează traficul, iar conducătorii auto surprinși încălcând legea nu trebuie să fie opriți imediat pentru ca abaterea să fie sancționată.

Înregistrările sunt verificate ulterior de polițiști, iar proprietarul automobilului poate primi o solicitare prin care trebuie să comunice identitatea persoanei aflate la volan. După identificarea șoferului, sancțiunea este aplicată conform prevederilor legale, iar procesul-verbal poate fi transmis la domiciliu.

Un radar montat pe trepied și folosit în cadrul e-SIGUR nu trebuie confundat cu panoul care afișează o față verde sau roșie. Primul poate conduce la aplicarea unei amenzi, în timp ce al doilea are numai o funcție educativă.

Expresia „Big Brother”, utilizată frecvent pentru echipamentele montate pe șosele, nu este denumirea oficială a unei categorii distincte de radare. Formula descrie, în general, infrastructura amplă prin care traficul rutier poate fi monitorizat cu ajutorul camerelor și al sistemelor automate.

Confuzia a fost alimentată și de instalarea unor echipamente pe DN1, în localități precum Balotești, Snagov, Tâncăbești, Potigrafu și Puchenii Mari. Dispozitivele montate în această etapă au rol preventiv și nu fac parte din viitoarea rețea de radare fixe conectată la e-SIGUR.

Sistemul pregătit de CNAIR va avea însă mai multe funcții decât un radar obișnuit. Echipamentele vor putea măsura viteza, recunoaște automat numerele de înmatriculare și verifica existența rovinietei.

Infrastructura ar putea fi adaptată ulterior pentru verificarea inspecției tehnice periodice și a poliței RCA. Camerele ar urma să fie folosite și pentru analizarea fluxurilor de trafic, precum și pentru gestionarea incidentelor produse pe șosele.

CNAIR intenționează să instaleze 400 de camere video dotate cu radar, printr-un contract cu o valoare estimată la 82,05 milioane de lei, fără TVA. Perioada prevăzută pentru implementarea proiectului este de 22 de luni.

La începutul lunii septembrie 2026, procedura se afla încă în etapa de achiziție și fusese depusă o singură ofertă. Camerele nu formează, deocamdată, o rețea funcțională care să transmită automat amenzi.

Cele mai multe puncte de monitorizare sunt planificate pe drumurile naționale. Proiectul prevede 28 de camere pe DN1, 24 pe DN6, 22 pe DN2, 18 pe DN17, 17 pe DN7, 14 pe DN67 și 13 pe DN11. Alte echipamente urmează să fie instalate pe autostrăzile A1, A2 și A3.

Noua infrastructură va putea calcula inclusiv viteza medie a unui vehicul pe un anumit sector de drum. Mașina va fi identificată în două puncte, iar sistemul va folosi distanța dintre camere și timpul de deplasare pentru a determina viteza medie.

În aceste condiții, reducerea vitezei numai în apropierea camerei și accelerarea imediat după depășirea ei nu vor împiedica identificarea abaterii. Dacă viteza medie calculată pe întregul sector monitorizat depășește limita legală, încălcarea regulilor de circulație va putea fi constatată.

Diferența esențială dintre echipamentele întâlnite pe șosele este dată de rolul lor și de integrarea în sistemul oficial de constatare a abaterilor. Panourile cu fețe colorate măsoară și afișează viteza, dar nu generează sancțiuni.

Radarele mobile folosite de Poliție prin e-SIGUR pot înregistra depășirea limitei legale și pot conduce la sancționarea conducătorului auto. Denumirea populară „Big Brother” se referă la o infrastructură mai extinsă de supraveghere și nu la un tip distinct de aparat.

Cele 400 de camere video cu radar pregătite de CNAIR vor fi integrate în e-SIGUR, însă nu sunt încă operaționale. Rețeaua va putea funcționa numai după încheierea achiziției și după cumpărarea, instalarea și conectarea tuturor echipamentelor la sistemul oficial.

Șoferii pot identifica mai ușor tipul echipamentului urmărind modul în care acesta este amplasat și informațiile pe care le afișează. Un panou electronic care arată viteza și o față verde sau roșie este un dispozitiv educativ, iar informațiile prezentate de acesta nu sunt folosite pentru emiterea unei amenzi.

Un radar al Poliției montat pe trepied poate face parte din sistemul e-SIGUR. În acest caz, depășirea vitezei poate fi înregistrată fără ca șoferul să fie oprit pe loc, iar procesul-verbal poate ajunge ulterior la domiciliu, după stabilirea identității persoanei care conducea vehiculul.

Simpla prezență a unui aparat care măsoară sau afișează viteza nu înseamnă că șoferul va fi sancționat. Aplicarea amenzii depinde de scopul dispozitivului, de omologarea acestuia și de integrarea sa în mecanismul oficial utilizat de Poliție pentru constatarea abaterilor.