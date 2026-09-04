Reguli noi pentru românii care călătoresc în Thailanda. Ce se schimbă de la 15 septembrie

Autoritățile din Thailanda reduc perioada în care turiștii români pot rămâne în țară fără viză. Noile reguli vor intra în vigoare la jumătatea lunii septembrie. Măsura îi vizează pe cetățenii din peste 60 de țări și teritorii, inclusiv din statele Uniunii Europene. Vizitatorii care vor să petreacă mai mult timp în această destinație vor avea la dispoziție mai multe variante legale.

Șederea fără viză în Thailanda va fi redusă, începând cu 15 septembrie 2026, de la 60 la 30 de zile pentru turiștii din Uniunea Europeană, inclusiv pentru cetățenii români. Schimbarea fusese anunțată încă din luna mai, iar autoritățile thailandeze au confirmat acum data de la care noua limită va deveni aplicabilă.

În prezent, cetățenii din peste 90 de state, printre care se află și țările din Spațiul Schengen, pot intra în Thailanda fără viză și pot rămâne cel mult 60 de zile. După intrarea în vigoare a noilor reguli, perioada va fi înjumătățită pentru călătorii proveniți din peste 60 de țări și teritorii, informează Euronews.

Modificarea regimului de intrare a fost decisă după mai multe cazuri intens mediatizate în care cetățeni străini au fost arestați pe teritoriul Thailandei. Acuzațiile formulate în aceste dosare au vizat infracțiuni legate de droguri, trafic de persoane în scopuri sexuale și desfășurarea unor activități comerciale fără autorizațiile prevăzute de legislația locală.

Autoritățile urmăresc astfel să limiteze folosirea abuzivă a regimului de scutire de viză. Măsura intervine într-un context economic sensibil, deoarece turismul contribuie cu peste 10% la produsul intern brut al Thailandei, iar țara rămâne una dintre cele mai vizitate destinații din Asia.

Noua limită nu va fi aplicată în mod identic tuturor cetățenilor străini care călătoresc în Thailanda. Turiștii din Peru, Brazilia și Coreea de Sud vor beneficia de o perioadă mai lungă decât cea acordată în prezent.

De la jumătatea lunii septembrie, cetățenii acestor trei state vor putea rămâne în Thailanda fără viză timp de până la 90 de zile, față de limita actuală de 60 de zile. În cazul turiștilor din aproximativ 20 de alte țări, autoritățile thailandeze nu au comunicat încă o hotărâre definitivă privind durata șederii fără viză.

Reducerea perioadei de ședere fără viză nu îi obligă automat pe turiștii europeni să părăsească Thailanda după împlinirea celor 30 de zile. Vizitatorii vor putea solicita o singură prelungire, însă aprobarea cererii va depinde de decizia ofițerului de imigrare.

O altă opțiune este obținerea unei Destination Thailand Visa, cunoscută sub denumirea DTV. Documentul permite o ședere de până la 180 de zile pentru fiecare intrare în țară și poate fi prelungit o singură dată pentru încă 180 de zile.

Solicitanții trebuie însă să îndeplinească anumite condiții financiare. Aceștia trebuie să demonstreze că dețin într-un cont bancar cel puțin 500.000 de baht, sumă echivalentă cu aproximativ 13.000 de euro. Persoanele care lucrează de la distanță trebuie să prezinte și dovada unui loc de muncă din afara Thailandei.

Sectorul turistic din Thailanda nu a revenit încă la nivelurile înregistrate înaintea pandemiei, deși țara continuă să atragă milioane de vizitatori. Aproape 21 de milioane de turiști străini au intrat în Thailanda de la începutul anului 2026.

Numărul este cu aproximativ 3% mai mic decât cel raportat în perioada corespunzătoare din 2025. Pentru turiștii români, noul regim înseamnă că, începând cu 15 septembrie, o călătorie fără viză în Thailanda va putea dura cel mult 30 de zile.