Problema care apasă fabrica Dacia de la Mioveni: Mingea e în terenul Guvernului

Uzina Dacia de la Mioveni se confruntă cu o scădere a competitivității în comparație cu alte fabrici ale grupului Renault, potrivit declarațiilor făcute de Mihai Bordeanu, șeful Automobile Dacia. Situația este pusă de acesta în legătură cu nivelul ridicat al costurilor, în special al celor pentru energie.

Compania a pierdut deja aproximativ 1.700 de angajați începând din 2025, iar producția este estimată să înregistreze o scădere de două cifre în 2026. Potrivit lui Bordeanu, evoluția costurilor și lipsa unei perspective clare pentru următorii ani reprezintă probleme importante pentru activitatea uzinei.

„Devenim din ce în ce mai puțin competitivi. Energia este foarte importantă (…) nu se întâmplă nimic bun. Nu s-a întâmplat până acum, categoric nu se va întâmpla nici până la sfârșitul anului și nu avem nicio viziune. Aceasta este, de fapt, durerea cea mai mare: să putem face o predicție pe un orizont de timp, până la finalul decadei. Din cauza aceasta suferim și lucrurile trebuie neapărat reglate”, a declarat Mihai Bordeanu.

Șeful Automobile Dacia consideră că dezechilibrele economice existente afectează poziția fabricii de la Mioveni în raport cu celelalte unități de producție ale Renault Group. În acest context, politicile publice, nivelul taxelor și costurile cu energia sunt printre principalele elemente urmărite de companie.

Bordeanu susține că autoritățile române au un rol important în evoluția competitivității industriei auto locale și solicită mai multă claritate în privința măsurilor care pot influența costurile de producție.

„Cumva mingea e în terenul Guvernului român să aibă aici o abordare un pic mai tranșantă, mai clară, în primul rând, pentru că nu avem claritate. Ei au degajat în „aut”. Deci trebuie să pună mingea înapoi în teren și să joace responsabil”, a punctat Mihai Bordeanu.

Așteptările companiei față de Guvern vizează în principal politicile publice, fiscalitatea și prețul energiei. Potrivit lui Bordeanu, diferențele de cost dintre fabricile grupului Renault pot influența deciziile privind locul în care sunt produse anumite modele.

În acest context, el indică posibilitatea ca o parte din producția destinată în prezent uzinei din România să fie transferată către alte unități ale grupului din Europa și din regiune, dacă acestea oferă condiții de producție mai avantajoase.

Fabricile Renault din Spania, Maroc și Turcia sunt menționate drept alternative pentru producția unor modele Dacia, în situația în care diferențele de costuri dintre uzine devin mai mari. O astfel de decizie ar putea fi influențată inclusiv de evoluția prețurilor la energie și de celelalte costuri asociate producției.

„Dacă unul din siturile astea se deteriorează și toate celelalte se ameliorează, ecuația nu-i bună. Așteptăm un semnal clar de competitivitate, vorbim de energie, subiect vast, așteptăm niște zone de jalon clare. (…) Salariile nu pot exploda permanent și depăși curba de inflație la Mioveni tot timpul, pentru că se pare că alți oameni, alți angajați din alte țări au înțeles lucrul ăsta”, mai spune Bordeanu.

Declarațiile vin în contextul în care producția uzinei de la Mioveni este estimată să scadă cu două cifre în 2026. În același timp, aproximativ 1.700 de angajați au părăsit compania începând din 2025, potrivit informațiilor citate de publicație.

Pentru conducerea Dacia, evoluția costurilor cu energia și lipsa unei perspective clare pe termen lung reprezintă factori care influențează competitivitatea fabricii. Bordeanu indică nevoia unor repere mai clare privind condițiile economice în care uzina va opera până la sfârșitul deceniului.