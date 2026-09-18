Descoperire arheologică impresionantă în Franța. Arheologii au găsit un atelier imens de monede din bronz, argint și aur

O descoperire arheologică deosebită a fost făcută la Corent, în departamentul francez Puy-de-Dôme, unde săpăturile desfășurate în această vară au scos la iveală ceea ce ar putea fi cel mai mare atelier monetar cunoscut din lumea antică. Arheologii cred că în acest loc erau produse, înainte de cucerirea romană, monede galice din bronz, argint și aur, potrivit informațiilor publicate de Le Monde.

Descoperirea a fost făcută în vechiul oraș al arvernilor de la Corent, într-o perioadă care a precedat Războiul Galic, desfășurat între anii 58 și 51 î.Hr. Complexul ar putea reprezenta, potrivit arheologului Matthieu Poux, cercetător la Universitatea Louis-Lumière Lyon-II, cel mai mare atelier monetar cunoscut nu doar în Europa celtică, ci în întreaga lume antică.

Arheologul subliniază însă că este prea devreme pentru formularea unei concluzii definitive. Deși este aproape convins că structurile identificate au avut legătură cu producția de monede, Poux consideră că interpretarea descoperirii trebuie tratată cu prudență până când cercetările vor oferi suficiente dovezi, conform Le Monde.

Atelierul descoperit la Corent se întinde pe aproximativ 500 de metri pătrați. Pentru un nespecialist, locul ar putea părea la prima vedere doar un teren acoperit cu pietre. Cercetările arheologice au scos însă la iveală urmele unor structuri importante, care indică o organizare complexă a spațiului.

Printre cele mai importante elemente identificate se află un zid cu o grosime cuprinsă între unu și doi metri. Acesta are o lungime de cel puțin 40 de metri și este străpuns de un pasaj îngust.

Zidul este mărginit de un șir de mici încăperi. Acestea erau dotate cu vetre sau cuptoare și aveau alimentare cu apă, elemente care au atras atenția cercetătorilor prin posibilitatea ca instalațiile să fi fost utilizate în cadrul unor activități specializate.

Structura sitului, împreună cu prezența vetrelor, cuptoarelor și alimentării cu apă, îi determină pe arheologi să ia în calcul existența unui complex specializat în producția monetară.

Importanța descoperirii nu ar fi legată doar de existența unui atelier în care erau bătute monede locale din bronz. Cercetătorii cred că în acest complex ar fi fost produse și staterele arverne.

Acestea erau monede din argint și aur care purtau numele populației galice ce ocupa regiunea. Monedele au circulat pe scară largă în Galia, ceea ce indică o producție care ar fi putut depăși nevoile strict locale ale comunității.

Ipoteza existenței unui asemenea atelier este legată de dezvoltarea sistemelor economice și monetare ale comunităților galice. În perioada anterioară integrării teritoriilor în lumea romană, comunitățile din Galia își dezvoltaseră deja propriile sisteme economice și monetare.

Descoperirea de la Corent ar putea oferi astfel indicii importante despre modul în care funcționau aceste sisteme înainte de cucerirea romană, dacă cercetările viitoare vor confirma interpretarea actuală a structurilor.

Campania arheologică din acest an s-a încheiat marți, 15 septembrie. Pentru protejarea descoperirilor, arheologii au acoperit situl, măsura fiind destinată inclusiv protejării acestuia de eventualii jefuitori până la următoarea campanie de cercetare.

Săpăturile din această vară au implicat aproximativ 100 de studenți și voluntari. Participanții au lucrat în condiții dificile, fiind nevoiți să facă față atât perioadelor de caniculă, cât și ploilor torențiale.

Cercetările urmează să continue într-o campanie viitoare, iar rezultatele acestora ar putea clarifica rolul exact al structurilor identificate la Corent. Până atunci, arheologii consideră că există suficiente indicii pentru a lega complexul de producția monetară, însă dimensiunea și importanța exactă a atelierului rămân de confirmat.