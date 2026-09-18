Cuba a rămas fără curent în toată țara. Sistemul energetic s-a prăbușit complet

Rețeaua electrică din Cuba s-a prăbușit complet vineri, provocând o pană de curent la nivel național, potrivit Ministerului Energiei. Aproximativ 9 milioane de oameni sunt afectați într-un moment în care țara se confruntă deja cu o criză energetică severă, alimentată de lipsa combustibilului și de starea precară a infrastructurii.

Ministerul Energiei de la Havana a anunțat vineri că sistemul energetic național a suferit un colaps total. Incidentul a lăsat fără electricitate întreaga țară.

Problemele nu sunt însă noi. Sistemul de producție a energiei electrice din Cuba este afectat de infrastructura învechită, defecțiunile centralelor termoelectrice și lipsa combustibilului.

Chiar și atunci când rețeaua națională funcționează, întreruperile programate ale alimentării cu energie sunt frecvente și afectează milioane de locuitori.

Situația se deteriorase puternic în ultimele zile. În anumite regiuni, locuitorii au ajuns să stea fără electricitate chiar și 30 de ore într-o singură zi.

Datele dinaintea colapsului arătau amploarea deficitului cu care se confrunta sistemul energetic. Uniunea Electrică din Cuba (UNE) estima că vineri, în perioada de vârf, sistemul putea furniza numai 1.110 megawați. Necesarul era estimat la aproximativ 3.200 de megawați.

Cuba dispunea astfel de numai aproximativ o treime din energia necesară pentru acoperirea cererii în perioada de consum maxim.

Defecțiunile centralelor termoelectrice învechite și lipsa combustibilului provocaseră deja probleme majore de alimentare înainte ca întreaga rețea să cedeze.

Criza energetică a fost amplificată de problemele privind aprovizionarea cu petrol. Cuba își poate acoperi din producția proprie numai o parte din necesarul de combustibil.

Din decembrie, țara nu a mai primit petrol din Venezuela, fostul său aliat și unul dintre furnizorii importanți de energie.

Situația s-a schimbat după ce fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro a fost arestat în ianuarie, în timpul unei operațiuni militare americane la Caracas. Washingtonul colaborează în prezent cu președintele interimar Delcy Rodríguez.

În lipsa livrărilor venezuelene, presiunea asupra sistemului energetic cubanez a crescut și mai mult.

În ianuarie, președintele american Donald Trump a amenințat cu introducerea unor taxe vamale punitive împotriva țărilor care exportă petrol către Cuba.

În urma acestei măsuri, livrările de combustibil din străinătate aproape că s-au oprit. În prezent, doar sectorului privat cubanez îi este permis să importe combustibil din Statele Unite.

Washingtonul menține numeroase sancțiuni împotriva Cubei și încearcă prin intermediul presiunilor economice să determine schimbări economice și politice la Havana.

Blocajul aprovizionării cu petrol se suprapune peste problemele structurale ale sistemului energetic cubanez. Centralele vechi se confruntă frecvent cu defecțiuni, iar lipsa combustibilului limitează funcționarea capacităților care ar putea fi disponibile.