Gestul din trafic care te lasă fără permis. Șoferii riscă și amendă de 150 de euro

O ceartă pornită la volan poate avea consecințe mai serioase decât s-ar aștepta mulți șoferi. În Grecia, noul Cod Rutier sancționează comportamentul necivilizat față de ceilalți participanți la trafic, iar situația poate ajunge chiar și în instanță atunci când sunt depășite limitele unei simple dispute.

Traficul aglomerat, căldura, claxoanele și graba pot transforma rapid o situație banală într-un conflict. O înjurătură sau un gest ofensator poate părea doar o reacție de moment, însă legislația elenă prevede sancțiuni pentru asemenea comportamente.

Noul Cod Rutier din Grecia, adoptat prin Legea 5209/2025, stabilește că șoferii trebuie să aibă un comportament politicos față de pietoni și ceilalți conducători auto.

Regula se aplică și șoferilor de taxi, autobuze, mijloace de transport în comun și vehicule turistice în relația cu pasagerii.

Prevederea este în vigoare din septembrie 2025, iar încălcarea obligației privind comportamentul civilizat este încadrată în categoria comportamentelor antisociale.

Sancțiunea poate ajunge la o amendă de 150 de euro și reținerea permisului de conducere. Pentru această abatere nu sunt prevăzute și reținerea plăcuțelor sau a certificatului de înmatriculare.

Legea nu conține o listă exactă de cuvinte sau gesturi care atrag automat sancțiunea. Prin urmare, simplul fapt că doi conducători auto se ceartă nu înseamnă că aceștia vor primi automat o amendă.

Contează circumstanțele și modul în care se manifestă comportamentul respectiv.

O înjurătură, un gest evident ofensator sau un comportament agresiv pot fi considerate încălcări ale obligației de a avea o conduită civilizată.

Important este că autoritățile nu trebuie să aștepte producerea unui accident. Nu este necesar să existe o coliziune, pagube materiale sau persoane rănite. Constatarea comportamentului sancționabil poate fi suficientă pentru aplicarea măsurilor prevăzute de Codul Rutier.

Consecințele pot deveni mai serioase dacă gesturile sau cuvintele folosite afectează onoarea ori demnitatea unei alte persoane.

Într-o asemenea situație poate intra în discuție infracțiunea de insultă, prevăzută de articolul 361 din Codul Penal elen.

Insulta simplă poate fi sancționată cu până la șase luni de închisoare sau cu amendă. Dacă fapta este comisă în public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau amendă.

Asta nu înseamnă că fiecare schimb de insulte din trafic se transformă într-un dosar penal. Pentru declanșarea procedurii este necesară o plângere din partea persoanei vătămate, depusă în termen de trei luni de la incident.

Suma de 1.500 de euro vehiculată uneori în legătură cu asemenea fapte nu reprezintă o amendă penală fixă. O eventuală sancțiune financiară este stabilită potrivit regulilor generale și circumstanțelor fiecărui caz.

Situația se schimbă din nou dacă disputa trece de la insulte la amenințări concrete cu violența sau cu săvârșirea unei alte fapte ilegale.

În acest caz poate fi luată în calcul infracțiunea de amenințare. Pentru forma de bază este prevăzută o pedeapsă de până la un an de închisoare sau amendă. Și în această situație este necesară plângerea persoanei vătămate.

Cel prejudiciat poate apela și la instanța civilă pentru a solicita despăgubiri pentru prejudiciul moral. Nu există o sumă standard, aceasta fiind stabilită de instanță în funcție de gravitatea faptei, împrejurările incidentului și prejudiciul produs.

Agresivitatea la volan nu este însă o problemă exclusiv grecească. Cel mai recent indice european privind comportamentul responsabil la volan, publicat în mai 2026, arată că aproape jumătate dintre șoferii europeni recunosc că au înjurat cel puțin o dată un alt conducător auto.

Alți 45% spun că folosesc excesiv claxonul, iar 28% recunosc că au condus intenționat foarte aproape de mașina unui șofer care îi enervase.

Mai îngrijorător este că 17% afirmă că au coborât din mașină pentru a se confrunta direct cu un alt conducător auto.

O dispută aparent minoră poate escalada rapid. Frânările bruște, manevrele riscante, accelerarea sau urmărirea celeilalte mașini pot transforma în câteva secunde o ceartă pornită de la un claxon sau o înjurătură într-un accident grav.