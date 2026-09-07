Floarea la care proprietarii de animale trebuie să fie foarte atenți. Poate fi otrăvitoare pentru pisici și poate provoca reacții grave

Narcisele, cunoscute pentru florile lor galbene sau albe, pot fi periculoase pentru pisici. Deși sunt apreciate pentru aspectul lor și sunt frecvent întâlnite atât în locuințe, cât și în grădini, aceste plante sunt toxice pentru feline și pot provoca probleme de sănătate dacă sunt consumate.

Narcisa are denumirea științifică Narcissus și este o plantă cu bulb. Toate părțile sale trebuie tratate cu atenție în cazul animalelor de companie, însă bulbii prezintă un risc deosebit deoarece componentele toxice sunt mai concentrate în această parte a plantei, conform informațiilor publicate de Daily Paws.

Potrivit medicului veterinar toxicolog Renee Schmid, consumul câtorva bucăți de frunze, tulpină sau petale poate provoca tulburări digestive. Ingerarea frunzelor, tulpinilor și bulbilor poate duce însă la scăderea tensiunii arteriale, tulburări ale ritmului cardiac, deprimare respiratorie și dificultăți de respirație, precum și la probleme neurologice, inclusiv ataxie, tremurături și convulsii.

Manifestările mai severe apar, în general, atunci când sunt consumați bulbii, deoarece substanțele toxice sunt mai concentrate în această zonă. În cazul în care pisica înghite bucăți mari din bulb, există și posibilitatea apariției unei obstrucții provocate de un corp străin.

Toxicitatea narciselor este legată de mai multe componente. Cristalele de oxalat de calciu pot provoca durere și iritație la nivelul cavității bucale și al tractului gastrointestinal. În frunze, tulpină și bulbi se găsesc și alcaloizi fenantridinici, care pot provoca tulburări gastrointestinale severe, hipotensiune și efecte asupra sistemului respirator.

Narcisele sunt periculoase nu doar pentru pisici, ci și pentru câini și cai. Din acest motiv, este recomandată evitarea păstrării lor în interior și îndepărtarea lor din curte, astfel încât animalele să nu poată intra în contact cu plantele.

Printre manifestările frecvente ale intoxicației se numără tulburările digestive, vărsăturile, lipsa poftei de mâncare, diareea, creșterea frecvenței cardiace și salivația excesivă.

Riscul unor efecte grave crește în funcție de cantitatea de plantă ingerată. Un consum mai mare poate duce la tensiune arterială scăzută, tulburări ale ritmului cardiac, deprimare respiratorie și convulsii, precum și la alte manifestări severe.

Dacă animalul a consumat doar câteva bucăți de plantă, poate fi urmărit acasă pentru apariția unor semne de tulburări gastrointestinale, precum diareea, vărsăturile sau lipsa poftei de mâncare.

În schimb, atunci când cantitatea ingerată nu este cunoscută sau există suspiciunea că pisica a consumat o cantitate mare, este necesară solicitarea imediată a ajutorului unui specialist. În cazul ingerării bulbilor sau a unei cantități mai mari de tulpină și frunze, animalul trebuie dus la un medic veterinar pentru decontaminare și monitorizare.

Narcisele nu sunt singurele plante care trebuie ținute departe de pisici. Printre celelalte flori și plante care trebuie evitate se numără tisa japoneză, azaleele, rododendronii, lăcrămioarele și oleandrul.

O categorie deosebit de periculoasă este reprezentată de crinii din familiile Lilium și Hemerocallis. Ingerarea oricărei părți a acestor plante poate provoca insuficiență renală acută la pisici.

Prin urmare, alegerea plantelor pentru locuință și grădină trebuie făcută cu atenție atunci când există animale de companie, deoarece chiar și florile specifice sezonului, aparent inofensive, pot reprezenta un pericol pentru sănătatea acestora.