Ce înseamnă simbolurile de pe etichetele hainelor. Cum le speli și le usuci fără să le deteriorezi

Simbolurile de pe etichetele hainelor arată cum poate fi spălat, uscat, călcat sau curățat fiecare articol fără a deteriora materialul. Ligheanul, triunghiul, pătratul, fierul de călcat și cercul au semnificații diferite, iar punctele, liniile sau semnul „X” adaugă informații despre temperatură și tratamentele permise.

Eticheta nu oferă doar informații despre materialul din care este realizată o haină. Simbolurile înscrise pe aceasta indică tratamentele pe care țesătura le poate suporta fără să își piardă forma, culoarea, dimensiunile sau alte proprietăți.

O temperatură prea mare, un program de spălare nepotrivit sau utilizarea unui înălbitor care nu este permis pot provoca deteriorări ireversibile.

Potrivit Asociației Internaționale pentru Etichetarea Textilelor, simbolurile de întreținere sunt stabilite la nivel internațional prin standardul ISO 3758, pentru uniformizarea sistemelor de etichetare a produselor textile, transmite Digi24.

Simbolul în formă de lighean se referă la spălarea cu apă. Dacă în interior apare un număr, acesta indică temperatura maximă la care poate fi spălat articolul, precum 30°C, 40°C, 60°C sau 95°C.

O linie sub lighean indică necesitatea unui ciclu delicat, cu o acțiune mecanică redusă. Două linii înseamnă că este necesar un program și mai delicat, potrivit unor materiale sensibile, inclusiv anumitor articole din lână.

Dacă în lighean apare o mână, articolul trebuie spălat manual. Atunci când apare și valoarea de 40°C, aceasta reprezintă temperatura maximă permisă.

Un lighean peste care este trasat un „X” transmite un avertisment clar: articolul nu trebuie spălat cu apă, nici manual și nici în mașina de spălat.

Un alt simbol important este triunghiul, care oferă informații despre posibilitatea folosirii înălbitorului.

Triunghiul simplu permite utilizarea oricărui înălbitor, inclusiv a celor pe bază de clor sau oxigen. Dacă în interior apar două linii oblice, este permis numai înălbitorul pe bază de oxigen, nu și cel care conține clor.

Triunghiul barat cu un „X” înseamnă că articolul nu trebuie albit. În această situație este recomandată folosirea unui detergent fără înălbitor.

Instrucțiunile pentru uscare sunt reprezentate printr-un pătrat. Atunci când în interiorul acestuia se află un cerc, haina poate fi introdusă în uscător.

Un punct în interiorul cercului indică uscarea la temperatură redusă, de până la aproximativ 60°C. Două puncte permit o temperatură normală, de până la aproximativ 80°C. Dacă simbolul este barat, articolul nu trebuie introdus în uscător.

Liniile din interiorul pătratului indică diferite metode de uscare naturală. O linie verticală înseamnă uscare pe sfoară, iar două linii verticale indică uscarea prin picurare, fără stoarcere.

O linie orizontală indică uscarea pe o suprafață plană, iar două linii orizontale înseamnă uscare prin picurare pe o suprafață plană.

Liniile oblice indică necesitatea protejării articolului de lumina directă a soarelui. În funcție de combinația lor cu liniile verticale sau orizontale, haina trebuie uscată pe sfoară ori pe o suprafață plană, dar la umbră.

Fierul de călcat este unul dintre simbolurile mai ușor de recunoscut, însă punctele din interiorul său sunt importante.

Un singur punct indică o temperatură scăzută, de până la 120°C, fiind recomandată evitarea aburului. Două puncte permit călcarea la o temperatură moderată, de până la 160°C, iar aburul poate fi folosit.

Trei puncte permit temperaturi ridicate, de până la 210°C. Acest tratament este potrivit, în general, pentru articole din bumbac și in.

Dacă fierul de călcat este barat cu un „X”, haina nu trebuie călcată.

Cercul este destinat instrucțiunilor pentru curățarea profesională. Literele din interior și liniile amplasate sub acesta oferă informații suplimentare specialiștilor din curățătorii.

Litera „W” indică posibilitatea curățării umede profesionale. O linie sub simbol impune un tratament delicat, iar două linii indică necesitatea unei curățări și mai delicate pentru textile sensibile. Dacă cercul cu „W” este barat, curățarea umedă profesională nu este permisă.

În cazul curățării chimice, un cerc simplu indică faptul că aceasta este permisă, iar literele din interior stabilesc tipul de solvent care poate fi utilizat. O linie sub cerc impune anumite restricții privind tratamentul.

Cercul barat cu un „X” arată că articolul nu trebuie curățat chimic profesional.

Situația devine mai complicată dacă eticheta a fost tăiată sau s-a deteriorat. În acest caz, trebuie verificată compoziția materialului și, dacă informațiile sunt disponibile, recomandările publicate de producător.

În lipsa unor instrucțiuni certe, alegerea unei metode mai blânde de curățare poate reduce riscul deteriorării.

O atenție deosebită trebuie acordată lânii, mătăsii și altor fibre delicate. Acestea pot necesita temperaturi scăzute, programe speciale sau chiar curățare profesională. Evitarea temperaturilor excesive și a tratamentelor agresive poate preveni micșorarea, deformarea sau deteriorarea țesăturii.