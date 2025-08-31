Deși marmura a rezistat testului timpului, există câteva dezavantaje pe care le are. Am putea fi tentați să credem că marmura este impermeabilă, poroasă, și poate fi pătată de substanțe precum vinul, cafeaua, sucul de roșii sau de urina animalelor de companie. Din păcate, petele respective nu se pot curăța cât ai bate din palme.

Un alt potențial dezavantaj al marmurei este că, atunci când este foarte lustruită, poate fi alunecoasă. În cele din urmă, marmura este unul dintre cele mai scumpe materiale și se zgârie ușor.

Cel mai bun mod de a curăța podelele de marmură, conform The Hunker.

Odată ce podelele de marmură sunt sigilate corespunzător, curățarea este un proces în câteva etape. Amintiți-vă că, deși marmura este literalmente piatră, este poroasă și poate fi zgâriată. De asemenea, evitați produse de curățare cu amoniac sau oțet și înălbitor. Nu folosiți șervețele Clorox pe marmură! Începeți procesul de curățare a podelei dând la o parte orice mobilier. Cu o mătură cu peri moi, măturați podeaua și continuați cu aspiratorul.

Urmează curățarea și lustruirea. Pregătiți două găleți cu apă, una cu câteva picături de detergent cu pH neutru, cealaltă cu apă curată.

Utilizați un mop moale din bumbac sau microfibră pentru a spăla o zonă mică a podelei cu soluția de detergent într-o mișcare circulară. Folosiți doar un mop umed. Continuați clătirea zonei cu apă curată și uscați cu o cârpă din microfibră, apoi treceți la zona următoare. Acest tip de lustruire va face marmura să strălucească. Este modalitatea corectă de a lustrui podelele de marmură până la un finisaj fără urme.

Nu utilizați detergenți alcalini sau acizi. Oțetul va păta marmura. Dacă vă întrebați cât de des ar trebui să curățați podelele de marmură, o dată pe săptămână este o idee bună, conform experților în pardoseli. Dacă aveți copii și animale de companie, va fi necesar să o faceți mai des.

Sigilați podelele la fiecare 8 până la 12 luni, dar și mai frecvent, la fiecare șase luni, dacă utilizați un sigilant pe bază de ceară. Evitați să purtați pantofi cu toc pe marmură! Nisipul este foarte dur pe marmură datorită naturii sale poroase – iar murdăria poate păta marmura. Iar dacă aveți câini de companie, tăiați-le unghiile cât scurte pentru a nu zgâria marmura.

Evitați mopul cu benzi abrazive. Capetele de mop din bumbac sau microfibră sunt singurele recomandate.