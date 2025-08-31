Pentru a degresa podelele din casă, va trebui mai întâi să aduni câteva materiale esențiale: o mătură sau un aspirator, o găleată, detergent de vase, un mop (în mod ideal unul din microfibră), o perie sau un burete de frecat și câteva prosoape uscate sau lavete din microfibră, explică Robin Murphy, președintele Maid Brigade, conform The Spruce.

Curățați podelele folosind o mătură sau un aspirator. Scopul este de a îndepărta praful, murdăria și resturile, explică Murphy.

Pregătiți soluția de curățare pe care o veți folosi pentru a curăța podelele. Murphy recomandă să umpleți găleata cu 3 litri de apă, să adăugați două-trei linguri de detergent de vase și apoi amestecați soluția.

Aplicați soluția pe podele. Scufundați mopul în găleata cu apă și detergent de vase și apoi e bine să o stoarceți puțin – scopul este ca mopul să fie umed, nu ud leoarcă, explică Murphy.

Ștergeți podeaua secțiune cu secțiune. Dacă întâlniți o pată cu grăsime abundentă, Murphy recomandă să puneți o parte din soluția de apă direct pe această zonă și să o lăsați să acționeze timp de cinci până la zece minute.

Luați materiale suplimentare, dacă este necesar, pentru petele dificile. Dacă simțiți că nu vă descurcați cu petele dificile, aici intervin peria, buretele sau laveta din microfibră – le puteți folosi pentru a freca ușor aceste zone.

Clătiți podeaua ștergând-o cu apă curată. Acest lucru va îndepărta orice reziduu de detergent rămas, explică Murphy.

Finalizați prin uscarea podelei folosind prosoape sau lavete din microfibră. Acest pas va preveni dungile și va asigura și că nimeni din casă nu va aluneca și nu va cădea.

Înainte de a utiliza o cantitate mare de degresant pe podele, este important să testați mai întâi soluția pe o suprafață mică; acest lucru este esențial pentru a evita potențialele daune, spune Claudia Meneses, fondatoarea Avanti Green Eco Cleaning.

Deși apa caldă nu este ideală pentru orice suprafață de podea, lemnul fiind una dintre ele, Murphy recomandă utilizarea apei fierbinți pe gresie sau vinil pentru a ajuta la dizolvarea mai rapidă a grăsimii.

O altă opțiune eficientă recomandată de Murphy este un aparat de curățat cu abur, excelent pentru podelele de gresie, dar nu ar trebui utilizat pe lemn.

Adăugând bicarbonat de sodiu în amestecul de degresant, puteți combate grăsimea persistentă ca un profesionist, explică Murphy, menționând că abrazivitatea ușoară a bicarbonatului de sodiu joacă un rol cheie.

Dacă puteți, așteptați să degresați podelele noaptea, când există mai puțin trafic în casă, recomandă Meneses. „Cu cât poți curăța mai repede petele de grăsime, cu atât este mai puțin probabil ca acestea să se fixeze și să devină mai greu de îndepărtat”, spune Murphy.