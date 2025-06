Harris Yulin, un titan al teatrului american și figură marcantă în cinematografie și televiziune, a murit pe 10 iunie la New York, în urma unui stop cardiac. Actorul avea 87 de ani. Familia și managerul său, Sue Leibman, au confirmat dispariția.

Originar din Los Angeles, născut pe 5 noiembrie 1937, Yulin a pășit pentru prima dată pe o scenă newyorkeză în 1963, într-o montare a piesei Next Time I’ll Sing to You de James Saunders.

Totuși, debutul său pe Broadway a venit abia în 1980, într-o reluare a dramei Watch on the Rhine de Lillian Hellman. Au urmat roluri memorabile în spectacole precum The Visit, The Price, The Diary of Anne Frank, iar ultima sa apariție pe Broadway a fost în 2001, în Hedda Gabler.

