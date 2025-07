Schimbare pentru apartamentele din România. Obligație nouă de plată din 1 august. De vină e majorarea TVA

SURSA FOTO: Dreamstime

Prețul apartamentelor noi va crește substanțial începând cu 1 august 2025, după ce Guvernul majorează TVA de la 9% la 21% pentru locuințele sub 120 mp și sub 600.000 lei. Pentru cumpărători, asta înseamnă mii de euro în plus la costul final al locuinței, avansuri mai mari la credite și riscul unor litigii contractuale, în timp ce dezvoltatorii se confruntă cu insolvențe iminente, iar piața chiriilor ar putea prelua o parte din această povară.